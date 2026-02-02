L’azzurra del biathlon positiva, si valuta eventuale sostituzione

Letrozolo per la biathleta ad un controllo out of competition. L’atleta è la terza miglior italiana in stagione nella specialità ed è 33esima nella classifica generale di Coppa del mondo. Doping Milano-Cortina 2026, Passler positiva: cos’è il letrozolo

L’atleta azzurra in gara (ph FISI)

NordEst (Adnkronos) – Primo caso di doping a Milano Cortina 2026: si tratta della biatleta azzurra Rebecca Passler, risultata positiva a un controllo fuori dalle competizioni effettuato da Nado Italia a soli 4 giorni dal via delle Olimpiadi. A quanto apprende l’Adnkronos, la sostanza a cui è stata trovata positiva la 24enne altoatesina è il letrozolo, farmaco che può ridurre il livello di estrogeni. La sostanza rilevata è nella lista dei farmaci proibiti dall’Agenzia mondiale antidoping (Wada). La stessa che fu trovata 9 anni fa durante un controllo antidoping sulla tennista Sara Errani, che allora si difese parlando di assunzione involontaria, ma fu squalificata per 2 mesi.

Cos’è il letrozolo

Il letrozolo è un farmaco ormonale usato nel trattamento dei tumori al seno e dell’infertilità femminale. La Wada lo inserisce insieme al clomifene nella lista dei medicinali proibiti perché possono essere usati per ridurre gli alti livelli di estrogeni dovuti all’assunzione di anabolizzanti. Il letrozolo però può facilitare anche la perdita di grasso corporeo e migliorare la struttura muscolare, o accelerare il recupero dopo allenamenti intensivi. Queste molecole stimolano l’ovulazione bloccando la produzione di estrogeni e portando a un rilascio di ormoni che favoriscono lo sviluppo follicolare. Riducendo i livelli di estrogeni nel corpo, riescono a favorire un aumento della produzione di testosterone, un ormone essenziale per la crescita muscolare e il recupero. Il letrozolo ha ottenuto l’approvazione della Food and Drug Administration il 25 luglio 1997. Secondo gli esperti antidoping, proprio perché si tratta di un farmaco che serve a ‘mascherare’, ovvero a coprire l’utilizo di anabolizzanti, siamo di fronte a un tipo di doping sanzionabile.

Milano Cortina, Passler sospesa

A dare la conferma ufficiale arriva anche la nota del Tna. “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Rebecca Passler (Fisi) per la violazione artt 2.1, 2.2; (sostanze riscontrate: Letrozole Metabolite Bis, Methanol) Il controllo è stato disposto da Nado Italia”.

Coni conferma sospensione

“Avendo ricevuto notifica da parte dell’International Testing Agency della positività dell’atleta Rebecca Passler, il Coni ne ha disposto l’immediata esclusione dalla squadra impegnata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026”. Lo ha reso noto il comitato olimpico nazionale che “si riserva di valutare, laddove possibile, l’eventuale sostituzione”.

Chi è Rebecca Passler