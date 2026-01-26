Gli atleti FISI convocati per Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte, vediamo quali sono gli appuntamenti che aspettano le undici discipline FISI dal 6 al 22 febbraio 2026, con la novità dello sci alpinismo che esordirà nel programma a cinque cerchi proprio a Bormio

NordEst – La FISI, con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il CONI, ufficializza gli atleti che prenderanno parte a Milano Cortina 2026. Si tratta complessivamente di 109 atleti (di cui 2 riserve), divisi fra 56 uomini e 53 donne. Ecco l’elenco:

BIATHLON

Uomini

Braunhofer Patrick19/04/1998C.S. Carabinieri
Giacomel Tommaso05/04/2000G.S. Fiamme Gialle
Hofer Lukas30/09/1989C.S. Carabinieri
Romanin Nicola26/02/1994C.S. Esercito
Zeni Elia05/06/2001G.S. Fiamme Gialle

Donne

Auchentaller Hannah28/03/2001C.S. Carabinieri
Carrara Michela10/05/1997C.S. Esercito
Passler Rebecca31/08/2001C.S. Carabinieri
Vittozzi Lisa04/02/1995C.S. Carabinieri
Wierer Dorothea03/04/1990G.S. Fiamme Gialle

BOB PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Baumgartner Patrick27/12/1994G.S. Fiamme Azzurre
Bilotti Lorenzo21/09/1994G.S. Fiamme Oro
Fantazzini Eric27/04/1996C.S. Carabinieri
Mircea Robert Gino09/08/1999C.S. Carabinieri
Riserva Verginer Alex03/10/1994C.S. Esercito

Donne

Andreutti Giada16/02/1995C.S. Aeronautica Militare
De Silvestro Simona01/09/1988B.C. Cortina
Gatti Alessia02/07/2002C.S. Esercito
Costella Anna30/07/2002B.C. Cortina
Riserva Cavalleri Noemi30/01/2001C.S. Aeronautica Militare

COMBINATA NORDICA

Costa Samuel30/11/1992S.C. Gardena
Kostner Aaron08/07/1999G.S. Fiamme Oro
Pittin Alessandro11/02/1990G.S. Fiamme Gialle

FREESTYLE

Skicross uomini

Deromedis Simone02/04/2000G.S. Fiamme Gialle
Tomasoni Federico04/07/1997C.S. Esercito
Zorzi Edoardo24/06/1996S.C. Radici Group
Zuech Dominik25/02/1996S.C. Drusciè Cortina

Skicross donne

Chesi Andrea06/10/2003SCMDC Team
Galli Jole26/07/1995C.S. Carabinieri


Freeski uomini

Tabanelli Miro17/11/2004C.S. Esercito

Freeski donne

Gasslitter Maria01/10/2006S.C. Gardena
Tabanelli Flora20/11/2007C.S. Esercito

Moguls donne

Passaretta Manuela18/04/2006S.C. Fab Snow Eagle

SCI ALPINO

Uomini

Casse Mattia19/01/1990G.S. Fiamme Oro
De Aliprandini Luca01/09/1990G.S. Fiamme Gialle
Franzoni Giovanni30/03/2001G.S. Fiamme Gialle
Innerhofer Christof17/12/1984G.S. Fiamme Gialle
Kastlunger Tobias09/09/1999G.S. Fiamme Gialle
Paris Dominik14/04/1989C.S. Carabinieri
Saccardi Tommaso16/07/2001C.S. Carabinieri
Sala Tommaso06/09/1995G.S. Fiamme Oro
Schieder Florian26/12/1995C.S. Carabinieri
Vinatzer Alex22/09/1999G.S. Fiamme Gialle

Donne

Brignone Federica14/07/1990C.S. Carabinieri
Curtoni Elena03/02/1991C.S. Esercito
D’Antonio Giada28/05/2009S.C. Vesuvio A.S.D.
Delago Nadia12/11/1997G.S. Fiamme Oro
Delago Nicol05/01/1996G.S. Fiamme Gialle
Della Mea Lara10/01/1999C.S. Esercito
Goggia Sofia15/11/1992G.S. Fiamme Gialle
Peterlini Martina24/10/1997G.S. Fiamme Oro
Pirovano Laura20/11/1997G.S. FIamme Gialle
Trocker Anna23/12/2008Seiser Alm Ski Team
Zenere Asja13/12/1996C.S. Carabinieri

SCI DI FONDO

Uomini

Barp Elia19/12/2002G.S. Fiamme Gialle
Carollo Martino19/06/2003G.S. Fiamme Oro
Graz Davide05/03/2000G.S. Fiamme Gialle
Mocellini Simone05/05/1998G.S. Fiamme Gialle
Pellegrino Federico01/09/1990G.S. Fiamme Oro
Daprà Simone19/06/1997G.S. Fiamme Oro



Donne

Cassol Federica08/05/2000C.S. Esercito
Comarella Anna12/03/1997G.S. Fiamme Oro
Ganz Caterina13/11/1995G.S. Fiamme Gialle
De Martin Pinter Iris02/08/2004C.S. Carabinieri
Gismondi Maria13/06/2004G.S. Fiamme Oro
Monsorno Nicole07/02/2000G.S. Fiamme Gialle
Di Centa Martina06/03/2000C.S. Carabinieri

SCI ALPINISMO

Uomini

Boscacci Michele04/01/1990C.S. Esercito

Donne

De Silvestro Alba03/10/1995C.S. Esercito
Murada Giulia03/07/1998C.S. Esercito

SALTO CON GLI SCI

Uomini

Bresadola Giovanni17/02/2001C.S. Esercito
Cecon Francesco13/11/2001C.S. Esercito
Insam Alex19/12/1997G.S. Fiamme Oro


Donne

Ambrosi Martina07/04/2001G.S. Fiamme Oro
Malsiner Jessica23/09/2002G.S. Fiamme Gialle
Sieff Annika27/10/2003G.S. Fiamme Oro
Zanitzer Martina04/09/2005C.S. Carabinieri

SKELETON

Uomini

Bagnis Amedeo11/11/1999C.S. Esercito
Gaspari Mattia14/09/1993G.S. Fiamme Azzurre

Donne

Fumagalli Alessandra16/08/1998C.S. Esercito
Margaglio Valentina15/11/1993G.S. Fiamme Azzurre

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Uomini

Felderer Leon30/01/2000C.S. Esercito
Fischnaller Dominik20/02/1993C.S. Carabinieri
Gufler Alex30/07/2002C.S. Carabinieri
Kainzwaldner Simon24/02/1994C.S. Carabinieri
Nagler Ivan30/01/1999C.S. Carabinieri
Malleier Fabian04/01/1998C.S. Esercito
Rieder Emanuel01/10/1993C.S. Carabinieri

Donne

Hofer Verena17/03/2001C.S. Esercito
Oberhofer Marion14/12/2000C.S. Esercito
Robatscher Sandra13/12/1995C.S. Esercito
Voetter Andrea03/04/1995C.S. Esercito

SNOWBOARD

Freesnow uomini

Matteoli Ian30/12/2005C.S. Esercito
Vito III Louis Philip20/03/1988Garage Camp

Freesnow donne

Poluzzi Marilù10/03/2004SCMDC Team

Alpino uomini

Bormolini Maurizio24/02/1994C.S. Esercito
Felicetti Mirco15/07/1992Circolo Canottieri Aniene
Fischnaller Roland19/09/1980Circolo Canottieri Aniene
March Aaron14/05/1986C.S. Esercito

Alpino donne

Caffont Elisa17/02/1999C.S. Esercito
Coratti Jasmin05/08/2001G.S. Fiamme Oro
Dalmasso Lucia28/05/1997G.S. Fiamme Gialle
Valle Sofia29/04/2003G.S. Fiamme Oro

Snowboardcross uomini

Ferrari Filippo04/12/1999C.S. Esercito
Sommariva Lorenzo05/08/1993C.S. Esercito
Visintin Omar22/10/1989C.S. Esercito

Snowboardcross donne

Francesia Boirai Lisa14/05/2008C.S. Esercito
Groblechner Sofia15/12/2003G.S. Fiamme Gialle
Moioli Michela17/07/1995C.S. Esercito

Tutti gli appuntamenti che aspettano le undici discipline FISI dal 6 al 22 febbraio 2026

Sci alpino
Sci di fondo
Biathlon
Snowboard
Salto
Combinata nordica
Freestyle
Bob
Skeleton
Slittino
Sci alpinismo

Stampa PDF eBook