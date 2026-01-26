Gli atleti FISI convocati per Milano Cortina 2026
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte, vediamo quali sono gli appuntamenti che aspettano le undici discipline FISI dal 6 al 22 febbraio 2026, con la novità dello sci alpinismo che esordirà nel programma a cinque cerchi proprio a Bormio
NordEst – La FISI, con delibera del Presidente Flavio Roda n. 240 e congiuntamente con il CONI, ufficializza gli atleti che prenderanno parte a Milano Cortina 2026. Si tratta complessivamente di 109 atleti (di cui 2 riserve), divisi fra 56 uomini e 53 donne. Ecco l’elenco:
BIATHLON
Uomini
|Braunhofer Patrick
|19/04/1998
|C.S. Carabinieri
|Giacomel Tommaso
|05/04/2000
|G.S. Fiamme Gialle
|Hofer Lukas
|30/09/1989
|C.S. Carabinieri
|Romanin Nicola
|26/02/1994
|C.S. Esercito
|Zeni Elia
|05/06/2001
|G.S. Fiamme Gialle
Donne
|Auchentaller Hannah
|28/03/2001
|C.S. Carabinieri
|Carrara Michela
|10/05/1997
|C.S. Esercito
|Passler Rebecca
|31/08/2001
|C.S. Carabinieri
|Vittozzi Lisa
|04/02/1995
|C.S. Carabinieri
|Wierer Dorothea
|03/04/1990
|G.S. Fiamme Gialle
BOB PISTA ARTIFICIALE
Uomini
|Baumgartner Patrick
|27/12/1994
|G.S. Fiamme Azzurre
|Bilotti Lorenzo
|21/09/1994
|G.S. Fiamme Oro
|Fantazzini Eric
|27/04/1996
|C.S. Carabinieri
|Mircea Robert Gino
|09/08/1999
|C.S. Carabinieri
|Riserva Verginer Alex
|03/10/1994
|C.S. Esercito
Donne
|Andreutti Giada
|16/02/1995
|C.S. Aeronautica Militare
|De Silvestro Simona
|01/09/1988
|B.C. Cortina
|Gatti Alessia
|02/07/2002
|C.S. Esercito
|Costella Anna
|30/07/2002
|B.C. Cortina
|Riserva Cavalleri Noemi
|30/01/2001
|C.S. Aeronautica Militare
COMBINATA NORDICA
|Costa Samuel
|30/11/1992
|S.C. Gardena
|Kostner Aaron
|08/07/1999
|G.S. Fiamme Oro
|Pittin Alessandro
|11/02/1990
|G.S. Fiamme Gialle
FREESTYLE
Skicross uomini
|Deromedis Simone
|02/04/2000
|G.S. Fiamme Gialle
|Tomasoni Federico
|04/07/1997
|C.S. Esercito
|Zorzi Edoardo
|24/06/1996
|S.C. Radici Group
|Zuech Dominik
|25/02/1996
|S.C. Drusciè Cortina
Skicross donne
|Chesi Andrea
|06/10/2003
|SCMDC Team
|Galli Jole
|26/07/1995
|C.S. Carabinieri
Freeski uomini
|Tabanelli Miro
|17/11/2004
|C.S. Esercito
Freeski donne
|Gasslitter Maria
|01/10/2006
|S.C. Gardena
|Tabanelli Flora
|20/11/2007
|C.S. Esercito
Moguls donne
|Passaretta Manuela
|18/04/2006
|S.C. Fab Snow Eagle
SCI ALPINO
Uomini
|Casse Mattia
|19/01/1990
|G.S. Fiamme Oro
|De Aliprandini Luca
|01/09/1990
|G.S. Fiamme Gialle
|Franzoni Giovanni
|30/03/2001
|G.S. Fiamme Gialle
|Innerhofer Christof
|17/12/1984
|G.S. Fiamme Gialle
|Kastlunger Tobias
|09/09/1999
|G.S. Fiamme Gialle
|Paris Dominik
|14/04/1989
|C.S. Carabinieri
|Saccardi Tommaso
|16/07/2001
|C.S. Carabinieri
|Sala Tommaso
|06/09/1995
|G.S. Fiamme Oro
|Schieder Florian
|26/12/1995
|C.S. Carabinieri
|Vinatzer Alex
|22/09/1999
|G.S. Fiamme Gialle
Donne
|Brignone Federica
|14/07/1990
|C.S. Carabinieri
|Curtoni Elena
|03/02/1991
|C.S. Esercito
|D’Antonio Giada
|28/05/2009
|S.C. Vesuvio A.S.D.
|Delago Nadia
|12/11/1997
|G.S. Fiamme Oro
|Delago Nicol
|05/01/1996
|G.S. Fiamme Gialle
|Della Mea Lara
|10/01/1999
|C.S. Esercito
|Goggia Sofia
|15/11/1992
|G.S. Fiamme Gialle
|Peterlini Martina
|24/10/1997
|G.S. Fiamme Oro
|Pirovano Laura
|20/11/1997
|G.S. FIamme Gialle
|Trocker Anna
|23/12/2008
|Seiser Alm Ski Team
|Zenere Asja
|13/12/1996
|C.S. Carabinieri
SCI DI FONDO
Uomini
|Barp Elia
|19/12/2002
|G.S. Fiamme Gialle
|Carollo Martino
|19/06/2003
|G.S. Fiamme Oro
|Graz Davide
|05/03/2000
|G.S. Fiamme Gialle
|Mocellini Simone
|05/05/1998
|G.S. Fiamme Gialle
|Pellegrino Federico
|01/09/1990
|G.S. Fiamme Oro
|Daprà Simone
|19/06/1997
|G.S. Fiamme Oro
Donne
|Cassol Federica
|08/05/2000
|C.S. Esercito
|Comarella Anna
|12/03/1997
|G.S. Fiamme Oro
|Ganz Caterina
|13/11/1995
|G.S. Fiamme Gialle
|De Martin Pinter Iris
|02/08/2004
|C.S. Carabinieri
|Gismondi Maria
|13/06/2004
|G.S. Fiamme Oro
|Monsorno Nicole
|07/02/2000
|G.S. Fiamme Gialle
|Di Centa Martina
|06/03/2000
|C.S. Carabinieri
SCI ALPINISMO
Uomini
|Boscacci Michele
|04/01/1990
|C.S. Esercito
Donne
|De Silvestro Alba
|03/10/1995
|C.S. Esercito
|Murada Giulia
|03/07/1998
|C.S. Esercito
SALTO CON GLI SCI
Uomini
|Bresadola Giovanni
|17/02/2001
|C.S. Esercito
|Cecon Francesco
|13/11/2001
|C.S. Esercito
|Insam Alex
|19/12/1997
|G.S. Fiamme Oro
Donne
|Ambrosi Martina
|07/04/2001
|G.S. Fiamme Oro
|Malsiner Jessica
|23/09/2002
|G.S. Fiamme Gialle
|Sieff Annika
|27/10/2003
|G.S. Fiamme Oro
|Zanitzer Martina
|04/09/2005
|C.S. Carabinieri
SKELETON
Uomini
|Bagnis Amedeo
|11/11/1999
|C.S. Esercito
|Gaspari Mattia
|14/09/1993
|G.S. Fiamme Azzurre
Donne
|Fumagalli Alessandra
|16/08/1998
|C.S. Esercito
|Margaglio Valentina
|15/11/1993
|G.S. Fiamme Azzurre
SLITTINO PISTA ARTIFICIALE
Uomini
|Felderer Leon
|30/01/2000
|C.S. Esercito
|Fischnaller Dominik
|20/02/1993
|C.S. Carabinieri
|Gufler Alex
|30/07/2002
|C.S. Carabinieri
|Kainzwaldner Simon
|24/02/1994
|C.S. Carabinieri
|Nagler Ivan
|30/01/1999
|C.S. Carabinieri
|Malleier Fabian
|04/01/1998
|C.S. Esercito
|Rieder Emanuel
|01/10/1993
|C.S. Carabinieri
Donne
|Hofer Verena
|17/03/2001
|C.S. Esercito
|Oberhofer Marion
|14/12/2000
|C.S. Esercito
|Robatscher Sandra
|13/12/1995
|C.S. Esercito
|Voetter Andrea
|03/04/1995
|C.S. Esercito
SNOWBOARD
Freesnow uomini
|Matteoli Ian
|30/12/2005
|C.S. Esercito
|Vito III Louis Philip
|20/03/1988
|Garage Camp
Freesnow donne
|Poluzzi Marilù
|10/03/2004
|SCMDC Team
Alpino uomini
|Bormolini Maurizio
|24/02/1994
|C.S. Esercito
|Felicetti Mirco
|15/07/1992
|Circolo Canottieri Aniene
|Fischnaller Roland
|19/09/1980
|Circolo Canottieri Aniene
|March Aaron
|14/05/1986
|C.S. Esercito
Alpino donne
|Caffont Elisa
|17/02/1999
|C.S. Esercito
|Coratti Jasmin
|05/08/2001
|G.S. Fiamme Oro
|Dalmasso Lucia
|28/05/1997
|G.S. Fiamme Gialle
|Valle Sofia
|29/04/2003
|G.S. Fiamme Oro
Snowboardcross uomini
|Ferrari Filippo
|04/12/1999
|C.S. Esercito
|Sommariva Lorenzo
|05/08/1993
|C.S. Esercito
|Visintin Omar
|22/10/1989
|C.S. Esercito
Snowboardcross donne
|Francesia Boirai Lisa
|14/05/2008
|C.S. Esercito
|Groblechner Sofia
|15/12/2003
|G.S. Fiamme Gialle
|Moioli Michela
|17/07/1995
|C.S. Esercito
Tutti gli appuntamenti che aspettano le undici discipline FISI dal 6 al 22 febbraio 2026
Sci alpino
Sci di fondo
Biathlon
Snowboard
Salto
Combinata nordica
Freestyle
Bob
Skeleton
Slittino
Sci alpinismo