Miele, rose e biodiversità: domenica dedicata alle api al Museo Etnografico Dolomiti

Domenica 24 maggio 2026, il museo di Cesiomaggiore, ospiterà l’iniziativa “Conosciamo le api tra le rose antiche del museo” con laboratori, visite guidate all’apiario didattico, presentazioni di libri e dimostrazioni artistiche. Mercoledì 20 maggio 2026 alle 20.30 evento anche all’ecomuseo del Vanoi

Cesiomaggiore (Belluno) – Un’intera giornata immersa nella natura, nella tradizione e nella biodiversità. domenica 24 maggio 2026, il Museo Etnografico Dolomiti (Via Seravella 1, Cesiomaggiore) aprirà le sue porte per un ricco programma di iniziative dedicato al mondo delle api, degli insetti impollinatori e della botanica. Il programma della mattina: “Alla scoperta delle api” con il gruppo ApeRina. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10:30 con le attività curate dal gruppo ApeRina. Grandi e bambini potranno partecipare alle visite all’apiario didattico e scoprire da vicino i segreti dell’apicoltura.

Durante la mattinata si terranno la presentazione della pubblicazione ApeRina in viaggio , una degustazione di mieli locali e un laboratorio pratico per la realizzazione dei beeswax wraps (i tessuti cerati riutilizzabili per la cucina, con un contributo di 7 euro a persona). A partire dal primo pomeriggio il giardino e il museo si animeranno con diverse proposte:

● Dalle ore 15:00: Visite guidate al museo, visite all’apiario didattico e dimostrazione dal vivo di acquerello botanico a cura delle acquerelliste del museo.

● Ore 14:30 e 15:30: Visite guidate ad accesso libero alla scoperta degli insetti impollinatori e delle rose antiche del giardino del museo.

● Ore 16:00: Laboratorio “Cera una volta”. Ester Andrich guiderà i partecipanti nella creazione di un unguento naturale alla cera d’api e calendula, approfondendo le proprietà curative delle piante e degli oleoliti (contributo di 10 euro a persona).

● Ore 17:00: Presentazione del libro Pane e Miele. Le api tra le pagine dei vecchi libri di lettura di Luigi Scroccaro. I volumi saranno in vendita e il ricavato è a sostegno della Fondazione Città della Speranza. Informazioni e prenotazioni

Tutte le iniziative sono ad accesso libero, ad eccezione del laboratorio mattutino di tessuti cerati e del laboratorio pomeridiano “Cera una volta”. Per questi due appuntamenti la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online tramite il modulo di iscrizione dedicato: https://forms.gle/NjAYRJcUvhCSW78X6 Per altre informazioni: servizieducativi@isoipse.it ● Telefono/WhatsApp: 351 9927115

In breve

Tra miele e formaggio.. C’è sempre un fiore, mercoledì 20 maggio 2026 dalle 20.30 Ecomuseo del Vanoi. In occasione della Giornata Mondiale delle Api e nell’ambito dell’anno internazionale dei pascoli e dei pastori, “Tra miele e formaggio.. C’è sempre un fiore”. Grazie alla partecipazione di alcuni referenti APIVAL (Associazione Apicoltori Valsugana Lagorai), verrà esposto il progetto pilota realizzato nell’Altopiano di Vezzena, dove la presenza nelle malghe di insetti impollinatori d’eccellenza come le api, hanno un ruolo cruciale per il mantenimento di tali ecosistemi. L’apicoltura diventa alleata della zootecnica, dove i foraggi impollinati naturalmente dalle api permettono di ottenere formaggi più ricchi di aromi e nutrienti, fortemente legati al territorio. Due mondi, quello delle api e quello delle malghe, che si incontrano nel segno della qualità e della sostenibilità. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Le Api Sentinelle della Valle del Vanoi”, avviata del 2025 con l’installazione di arnie “sentinella” nelle diverse frazioni e malghe del Vanoi, che ha visto la collaborazione di diversi partner.