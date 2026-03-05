Sottratti oltre 470.000 euro al fisco in cinque anni

La Guardia di Finanza di Trento ha controllato 16 persone dedite ad affittare appartamenti senza adempiere ai loro obblighi tributari, alcuni dei quali completamente sconosciuti al fisco

Trento – Dopo aver scoperto nel 2024 un’evasione di oltre 330.000 euro nel settore delle locazioni di immobili, le Fiamme Gialle della tenenza Tione di Trento hanno proseguito le loro indagini sulle unità abitative, che risultavano “sfitte”, ubicate nelle zone a più alta attrattività turistica, soprattutto nel periodo invernale, come quelle delle Valli Giudicarie, della Rendena e del Chiese. Dalle attività di indagine – si legge in una nota – sono emersi complessivamente 16 privati cittadini, dei quali quattro evasori totali, che hanno omesso di dichiarare, nel corso di cinque anni, oltre 470.000 euro.

Dei contribuenti sottoposti a controllo, una buona parte si è avvalso dello strumento agevolativo per la definizione del contezioso tributario denominato “accertamento con adesione”, grazie al quale sarà loro possibile usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative previste a fronte del pagamento delle imposte dovute. I controlli hanno consentito, inoltre, di riscontrare la mancata dichiarazione e il mancato versamento dell’imposta provinciale di soggiorno, per un ammontare complessivo di oltre 9.000 euro.