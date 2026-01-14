La Giunta provinciale aggiorna il provvedimento sulla mobilità

In vista dell’avvio dei giochi olimpici e paralimpici in Trentino, la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette, Mattia Gottardi, ha disposto la gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale, diversificando la proposta in relazione all’interesse e al coinvolgimento dei cittadini durante lo svolgimento delle due manifestazioni

L'obiettivo è quello di promuovere la mobilità sostenibile e diminuire l'impatto dei mezzi di traporto privato, anche in relazione all'atteso aumento di visitatori nei territori coinvolti dalle gare e in tutta la provincia di Trento, offrendo un'alternativa valida, efficiente e sostenibile. "La nostra amministrazione ha scelto di accompagnare l'evento dei Giochi olimpici e paralimpici con misure concrete a favore dei cittadini e dei territori coinvolti. La gratuità del trasporto pubblico rappresenta un segnale di attenzione verso l'organizzazione complessiva della mobilità e verso la qualità dell'accoglienza, offrendo un servizio efficiente e accessibile a residenti e visitatori. Un intervento che va nella direzione di una gestione ordinata dei flussi e di una migliore fruizione del territorio durante le manifestazioni", ha spiegato l'assessore Gottardi.

Ecco cosa prevede nello specifico il dispositivo della Giunta:

1) VOLONTARI DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI

Si prevede la libera circolazione gratuita sull’intero territorio provinciale, ossia su tutti i servizi su gomma e ferro (Ferrovia del Brennero, Ferrovia della Valsugana e Ferrovia Trento-Malè), compreso il collegamento effettuato a mezzo treno (da Trenitalia) fino alla stazione di Ora e con la prosecuzione fino a Cavalese con le linee extraurbane della Provincia autonoma di Bolzano e potenziamenti della Provincia di Trento, nel periodo dal 23 gennaio 2026 al 18 marzo 2026 (includendo anche i giorni di preparazione e formazione del personale). I volontari potranno salire e scendere liberamente dalle stazioni ferroviarie di: Borghetto, Avio, Ala, Serravalle all’Adige, Mori, Rovereto, Calliano, Trento, Lavis, Mezzocorona, Ora. Non è invece ammessa la salita e discesa presso le stazioni di Egna, Magrè Cortaccia e Salorno di competenza tariffaria della Provincia di Bolzano, mentre è ammesso l’utilizzo della linea Ora-Cavalese della

Provincia di Bolzano. I volontari avranno altresì libera circolazione sui soli servizi extraurbani di linea su gomma nelle valli di Fiemme e di Fassa anche in un periodo antecedente a quello sopra indicato, in relazione ad attività preparatorie per l’inizio delle Olimpiadi, dal 12 al 22 gennaio 2026. Le linee di

Trentino trasporti interessate sono la B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (limitato a Passo San Pellegrino). I volontari dovranno esibire al conducente o al controllore il pass personale fornito da Fondazione Milano-Cortina 2026, che varrà come titolo di viaggio integrato Provincia di Trento, unitamente a un documento di identità valido.

2) SPETTATORI

Si prevede la libera circolazione gratuita, nella giornata di svolgimento della gara di interesse, sui servizi extraurbani di linea di Trentino trasporti nel periodo olimpico (dal 7 al 22 febbraio 2026) e paralimpico (dal 7 al 15 marzo 2026). I servizi di linea di Trentino trasporti interessati sono i servizio di trasporto extraurbano su gomma, comprese le linee dedicate per il trasporto spettatori che collegano le “venue” di gara con i parcheggi di interscambio presenti in valle di Fiemme e con la stazione ferroviaria di Ora e i servizi della Ferrovia Trento-Malè-Marilleva. Gli spettatori dovranno esibire al conducente o al controllore un biglietto valido per una gara all’interno del “cluster” Val di Fiemme della giornata in cui viene effettuato lo spostamento, che

varrà come titolo di viaggio integrato Provincia di Trento, unitamente ad un documento di identità

valido.

3) STAKEHOLDER E CITTADINI

Per l’utenza che non rientra nelle categorie “volontari” o spettatori, quindi stakeholder e cittadini, è prevista la libera circolazione gratuita, con libero accesso sui mezzi, sulle linee extraurbane delle valli di Fiemme e Fassa; sulla linea B104 esclusivamente per i servizi su gomma gestiti da Trentino trasporti Spa che collega Trento a Cavalese e Penia; sulle linee B102 e B103 che collegano Trento alla Val di Fiemme passando per la Val di Cembra. Nello specifico le linee interessate sono le seguenti B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 e B123 (limitato a Passo San Pellegrino), oltre ai servizi di rinforzo delle linee ordinare previsti per gli eventi olimpici e paralimpici. Le misure per questa categoria di utenti saranno attive dal 5 febbraio 2026 al 17 marzo 2026.

4) DISABILITY CARD

Si estendono le agevolazioni previste dalle condizioni di viaggio di Trenitalia per i possessori della Disability card sui servizi extraurbani su gomma e ferro di Trentino trasporti e sui servizi ferroviari di Trenitalia di competenza (linea del Brennero e linea della Valsugana), dal 5 febbraio 2026 al 17 marzo 2026. Gli utenti dovranno esibire al conducente o controllore la Disability card, che varrà come titolo di viaggio integrato Provincia di Trento.