Presidi fondamentali per la sicurezza, ora ancora più vicini ai cittadini

È online il sito rinnovato del servizio offerto dall’Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia, che fa capo alla Protezione civile del Trentino, che ogni anno viene consultato da oltre 1 milione di utenti unici per un totale di 37 milioni di pagine visualizzate. Rinnovato anche il portale meteo dell’Alto Adige

Trento – Si tratta di uno strumento completamente riorganizzato per rendere l’informazione meteo più chiara e immediata, valorizzando la qualità dei dati. La nuova homepage di Meteotrentino si apre sulla mappa interattiva che mostra in tempo reale le principali variabili meteorologiche sul territorio. I dati, raccolti attraverso il radar installato sul monte Macaion e integrati con le stazioni meteo territoriali, vengono trasmessi direttamente sulla mappa, dove l’utente può scegliere di visualizzare e approfondire le informazioni relative a temperatura, vento e precipitazioni.

La riorganizzazione dei contenuti – illustrata da Erica Cova (Meteotrentino) – è stata realizzata con la collaborazione di Trentino Digitale per rendere la piattaforma più facile da consultare, ma continua a offrire materiali di dettaglio per le persone più specializzate o per quanti desiderano approfondire singole tematiche. Restano infatti disponibili dati tecnici e open data, confermando la vocazione di Meteotrentino come punto di riferimento scientifico oltre che informativo.

“Le previsioni meteorologiche rappresentano la base su cui si fondano le valutazioni di rischio, l’emissione delle allerte e tutte le decisioni operative dei sistemi di Protezione civile – spiega il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna, Stefano Fait – la sfida principale è quella di una comunicazione corretta e calibrata: le informazioni devono rispondere a esigenze diverse, da quelle operative a quelle del mondo agricolo e delle attività economiche. Meteotrentino si distingue dalle App commerciali perché non si affida a meri automatismi, ma al lavoro qualificato del previsore: un valore aggiunto che consente di offrire dati certificati e comprensibili, confermando il ruolo pubblico e istituzionale del servizio”. Bruno Bevilacqua, dirigente del Servizio Prevenzione rischi e Cue ha evidenziato come “l’obiettivo è offrire uno strumento accessibile alla cittadinanza, ma allo stesso tempo indispensabile per chi utilizza le informazioni meteorologiche e idro-meteorologiche a fini professionali e di sicurezza”. Secondo il direttore di Meteotrentino Mauro Gaddo “la nostra filosofia è da sempre quella della massima trasparenza: rendiamo disponibili tutte le conoscenze e i dati che raccogliamo, secondo un modello di open data che consideriamo fondamentale per un servizio pubblico”.

L’Ufficio previsioni e pianificazione della Protezione civile aggiorna quotidianamente, 365 giorni l’anno, i principali prodotti previsionali: il bollettino meteorologico, il bollettino probabilistico dei fenomeni intensi e le previsioni mensili. Grazie ai progetti di collaborazione promossi dall’Euregio, Meteotrentino ospita inoltre il bollettino valanghe congiunto e un sistema di previsioni meteo locali condiviso. La collaborazione – in particolare con la Provincia autonoma di Bolzano – è forte, anche alla luce della sua strategicità.

Il sito mette a disposizione anche raccolte dati per analisi statistiche, con informazioni su ultimi rilievi neve, fulmini e raffronti climatici. Nell’area pubblicazioni trovano spazio analisi meteorologiche e approfondimenti dedicati a nivologia, glaciologia e climatologia, rafforzando il ruolo divulgativo e scientifico della piattaforma.

Tra i contenuti di maggiore rilevanza c’è il bollettino probabilistico dei fenomeni intensi, pubblicato ogni mattina alle 10.30. Si tratta del primo passo del sistema di allerta della Protezione civile trentina: il previsore di turno valuta quotidianamente la probabilità che sul territorio provinciale si verifichino eventi meteo intensi, assegnando un livello da 0 a 3. La valutazione riguarda fenomeni come precipitazioni abbondanti, temporali, venti intensi in valle o in montagna, ondate di freddo o di calore ed è basata su soglie definite con gli altri uffici della Protezione civile, tenendo conto dell’impatto sul territorio.

Novità anche in Alto Adige

Rinnovato anche Meteo Alto Adige: ora è interattivo e dinamico. Il portale meteo dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione civile altoatesina, rinnovato con previsioni meteorologiche dettagliate per i comuni e widget innovativi. Interattivo e dinamico: così si presenta dal 21 gennaio il portale meteo dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. Informatica Alto Adige SpA (IAA) ha completamente rinnovato il portale meteo in collaborazione con l’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe. Il numero di accessi al portale web della Provincia dedicato al meteo è di gran lunga il più alto: lo scorso anno la pagina meteo è stata visitata oltre 70 milioni di volte, con quasi 30 milioni di visite.