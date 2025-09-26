Messner, influencer portano ad una banalizzazione della montagna

‘Troppe persone inesperte sulle vette’

NordEst – Reinhold Messner critica, per colpa degli influencer, il crescente numero di escursionisti inesperti in montagna. Secondo il Re degli ottomila, interpellato dalla Schwäbische Zeitung, “molte persone senza esperienza affollano le montagne, ma non per fare alpinismo.

Gli alpinisti sono infatti sempre meno”. Messner lamenta la “banalizzazione delle montagne” che attira tante persone impreparate. “Solo raramente sono alpinisti esperti ad avere incidenti, anche se capita. Per lo più sono persone che seguono gli influencer e poi cadono da qualche parte perché non ne hanno la più pallida idea” della montagna. Fortunatamente, conclude l’81enne, la maggior parte viene tratta in salvo dal soccorso alpino, “un’organizzazione eccellente con personale qualificato”. Senza il soccorso alpino e l’elisoccorso l’alpinismo “andrebbe vietato”, è convinto.