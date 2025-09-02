Messner e Diane rinnovano il loro si in India: il grazie sui social per i tanti auguri dal mondo

Durante un viaggio in India Reinhold Messner e sua moglie Diane Schumacher hanno rinnovato il loro ‘sì’ dato in Alto Adige nel 2021. E’ stata una cerimonia intima, come racconta il Re degli ottomila su Instagram

La cerimonia in India (ph Instagram)

NordEst – : “Era magico, mistico. Solo noi due. Perché insieme, nella solitudine, diamo il meglio di noi. Ci piacciono le persone, ci piace la società. Ma a volte la vita si riduce alla sua forma più pura: solo noi due, fianco a fianco, più forti del mondo che ci circonda”.

Visti i numerosi commenti e auguri arrivati da tutto il mondo via social media, i due oggi commentano: “Siamo profondamente grati per tutte le gentili parole che abbiamo ricevuto. Il nostro secondo matrimonio in India è stato più di una semplice celebrazione, è stato un simbolo di unione, di amore oltre i confini. Grazie a tutti coloro che condividono con noi questa gioia e la motivazione per il percorso che ci attende”.