Immobili in Trentino, transazioni in aumento

Studio FIMAA: “Mutui e affitti, penalizzati i più giovani. Oggi un miniappartamento non scende sotto i 600-700 euro, un bilocale arriva facilmente a 1.200. Con stipendi medi di 1.500-1.600 euro, è chiaro che molte famiglie non riescono a sostenere questi costi”

Trento – Il mercato immobiliare residenziale in provincia di Trento nel secondo trimestre 2025 ha registrato un incremento delle transazioni, con un 1.198 rispetto al trimestre precedente, che ne aveva registrate 1.089. Il dato comparativo con lo stesso periodo del 2024 segna un +0.50%. Il dato elaborato dall’Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate, è stato presentato oggi da FIMAA Trentino, la federazione degli agenti immobiliari aderente a Confcommercio, con il contributo del Collegio Notarile di Trento e Rovereto.

“Siamo soddisfatti: il mercato ha retto bene, nonostante la scarsità di immobili disponibili e l’uscita dal ciclo di bonus edilizi – ha dichiarato Severino Rigotti, presidente di FIMAA Trentino -. Il dato dell’Agenzia delle Entrate è significativo, ma lo è anche il fatto che oltre il 60% delle compravendite è passato attraverso agenzie immobiliari. Segno che le famiglie per la loro tranquillità si affidano sempre di più a operatori professionali e qualificati”.

Anche Orazio Marco Poma, presidente del Collegio Notarile di Trento e Rovereto, ha confermato il buon andamento degli atti notarili nel secondo trimestre che con un +0,2% è in linea con quanto evidenziato nel secondo trimestre 2024. “Nonostante le tensioni internazionali e l’aumento delle materie prime, il settore immobiliare e societario trentino gode di buona salute”.

Non mancano le criticità, ha sottolineato Rigotti: “Solo in Trentino ci sono circa 4.000 alloggi sfitti. È stato stimato che nei prossimi 5 anni ne serviranno almeno 6.000 nuovi per rispondere alla domanda abitativa in parte anche espressa dai lavoratori che vengono assunti sul territorio. È un paradosso: chi cerca casa non trova, chi ha casa spesso la tiene chiusa”.

Il Presidente Rigotti ha anche richiamato l’attenzione sul tema mutui: “Molte famiglie rinunciano all’acquisto perché le banche non riescono a coprire l’intero importo necessario. Se un immobile nuovo costa 300 mila euro, spesso la banca si ferma a 270 mila: la differenza diventa insostenibile. È soprattutto la prima casa dei giovani a risentirne”. Altro nodo critico, gli affitti: “Oggi un miniappartamento non scende sotto i 600-700 euro, un bilocale arriva facilmente a 1.200. Con stipendi medi di 1.500-1.600 euro, è chiaro che molte famiglie non riescono a sostenere questi costi. Così il mercato resta bloccato e i giovani non riescono né ad affittare né a comprare”.