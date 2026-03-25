In Regione lo svelamento della teca della “Quarto Savona 15”

Alla presenza di Tina Montinaro, presidente dell’associazione “Quarto Savona 15” e moglie dell’agente di polizia Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone

Le immagini dei resti del mezzo e il luogo della tragedia (wk)

NordEst – Nello spazio antistante il Palazzo della Regione, è avvenuto lo svelamento della teca contenente i resti della Fiat Croma blindata di scorta al giudice Giovanni Falcone, distrutta nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Alla presenza di Tina Montinaro, presidente dell’associazione “Quarto Savona 15” e moglie dell’agente di polizia Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale all’istruzione e cultura Francesca Gerosa, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Isabella Fusiello, il Vicario del Questore di Trento, Salvatore Anania, il sindaco di Trento Franco Ianeselli.

In serata, presso la Sala di Rappresentanza della Regione, l’incontro con Tina Montinaro, dal titolo “Una vita per la legalità”, aperto al pubblico; alla presenza del presidente Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale all’istruzione e cultura Francesca Gerosa e il difensore civico, già Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi. Le iniziative sono promosse dall’Assessorato provinciale all’istruzione e cultura, dal Dipartimento istruzione e cultura e dall’istituto ITT “Buonarroti” di Trento, in collaborazione con il “Tavolo provinciale della legalità per le scuole”.

La strage di Capaci

Fu un attentato di stampo terroristico-mafioso compiuto sabato 23 maggio 1992 (sul territorio di Isola delle Femmine) con una carica composta da tritolo, RDX e nitrato d’ammonio con potenza pari a 300 kg di tritolo, per uccidere Giovanni Falcone. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell’autostrada A29, alle ore 17:58, mentre vi transitava sopra il corteo della scorta con a bordo il giudice, la moglie e gli agenti di Polizia, sistemati in tre Fiat Croma blindate. Oltre al giudice, morirono altre quattro persone: la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Vi furono ventitré feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l’autista giudiziario Giuseppe Costanza.

Ogni anno, il 23 maggio, si tiene a Palermo e Capaci una lunga serie di attività, in commemorazione della morte del magistrato Giovanni Falcone e di Francesca Morvillo. I resti dell’auto sono esposti a Roma, presso la scuola di formazione degli agenti di polizia penitenziaria.

Nell’anno della strage è stata anche creata una fondazione intitolata a Giovanni e Francesca Falcone e guidata da Maria Falcone, sorella del magistrato, che si propone di combattere la criminalità organizzata e di promuovere attività di educazione della legalità. La Fondazione ha ottenuto dall’ONU, nel 1996, il riconoscimento dello status consultivo in qualità di ONG presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Ogni due anni il comune di Triggiano, paese originario di Rocco Dicillo, agente della scorta del magistrato Falcone, ricorda la strage di Capaci organizzando un premio d’arte contemporanea, la “Biennale Rocco Dicillo”, ispirata al tema della legalità.

Inoltre, ogni anno, si celebra in tutto il Paese, in ricordo della strage di Capaci, la Giornata della legalità.