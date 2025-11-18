La presidente del Consiglio in val di Non: “Quando si sa costruire, non si è periferia”

NordEst – “Un invito che io ho accettato con convinzione e con piacere. Perché essere qui significa molte cose, significa celebrare molte cose. Significa celebrare uno degli esempi migliori di come l’agricoltura sia dotata di visione, di come sappia guardare al futuro, di come sappia valorizzare le proprie radici proiettando nel futuro quelle radici. Si è una periferia quando ci si comporta da periferia, si è una periferia quando si sceglie di stare ai margini, ma quando si sa costruire qualcosa che diventa il centro del lavoro di un territorio e del racconto di un’identità, non si è una periferia e voi non siete una periferia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’inaugurazione della ‘Funivia delle mele’, a Predaia, in valle di Non, in Trentino. La presidente del Consiglio ha premuto l’interruttore assieme al ministro Lollobrigida ed al presidente di Melinda, Ernesto Seppi, per avviare l’impianto, finanziato anche con 4 milioni del Pnrr.

L’avvio del nuovo impianto

Investimenti e sostenibilità

“Questo impianto unisce la sostenibilità ambientale e l’indispensabile sostenibilità produttiva che garantisce ricchezza, economia e lavoro”. Lo ha detto il ministro Francesco Lollobrigida in val di Non. “Questo impianto impatta meno sull’ambiente e sul territorio, garantisce risparmio energetico, permettendo uno sguardo al futuro, unendo ambiente e lavoro – ha proseguito – Melinda ha dimostrato di essere all’avanguardia” per quanto riguarda l’innovazione e la qualità. L’impianto – ha aggiunto il ministro – sarà da esempio anche per altre nazioni e altri produttori. “Il governo Meloni è quello che finora ha investito più risorse nell’agricoltura. I nostri contadini non sono solo produttori di cibo, ma anche custodi del territorio”, ha concluso.