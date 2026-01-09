Pubblicata online la graduatoria: oltre 22mila idonei per 17mila posti

30mila bocciati cercheranno posto in altre facoltà. Pioggia di ricorsi

NordEst – Con la modifica introdotta dal ministero dell’università proprio per la carenza di candidati che avevano superato tutte e tre gli esami (Chimica, Fisica e Biologia) alla pubblicazione della graduatoria degli studenti ammessi è emerso che sono in tutto 22.688 i ragazzi ‘idonei’ per l’accesso alla facoltà di Medicina, ma i posti a disposizione sono 17.278 e quindi circa 5mila studenti dovranno scegliere un corso affine.

Il totale degli idonei è 25.387 perché agli ammessi a Medicina vanno sommati i 1.535 per Veterinaria e i 1.072 per Odontoiatria. Considerando i tre corsi – Medicina Odontoiatria e Veterinaria – oltre 14mila studenti sono stati assegnati all’ateneo di loro prima scelta. Il 90% della graduatoria in Medicina è occupato da chi ha superato almeno due esami tra Chimica, Fisica e Biologia. Per i 30mila che non hanno superato nessuna prova il ministero ha previsto la possibilità di un’iscrizione tardiva ad altri corsi di laurea; c’è tempo fino al 6 marzo. Per la ministra dell’Università Anna Maria Bernini i risultati “a tutto corrispondono fuorchè ad un flop, sono molto interessanti, soprattutto in una prospettiva futura”. “La riforma funziona – ragiona la ministra – ha mostrato criticità per le domande di Fisica, di questo parlerò con i rettori”.

Mentre un tempo c’erano “80mila ‘invisibili’ che rimanevano fuori dai vecchi test, abbiamo inserito nel circuito universitario 50 mila studenti di cui 17mila in graduatoria di Medicina, altri 25mila ‘a zero esami superati’ avranno la possibilita di iscriversi al secondo semestre di qualsiasi facoltà”. Oggi stesso Bernini ha incontrato da remoto i rettori dalla sede della Crui e iniziato a ragionare sui punti che possono essere migliorati per l’accesso alla facoltà a partire dalla formazione della Commissione – che dovrà prevedere anche docenti delle scuole superiori e medici ospedalieri – e proseguendo con quesiti e sillabi “che dovranno essere tarati in modo più mirato e compatibile con la formazione” degli studenti.

Non la vede affatto così l’Unione degli universitari, che annuncia un ricorso collettivo. “Con solo poco più di 17mila posti nelle universitá pubbliche disponibili – dicono i giovani dell’Udu – questo risultato era prevedibile: oltre 30mila persone sono giá escluse dalla graduatoria, alle quali si aggiungeranno le migliaia attualmente in graduatoria ma “in attesa”, che ora devono caricarsi l’onere di cambiare sede universitaria, laddove ci siano ancora posti disponibili. La ministra ha implicitamente riconosciuto il fallimento di questo sistema, proponendo dei “correttivi” che non hanno fatto altro che peggiorare la situazione,. Lo studio legale Leone-Fell, invece, fa notare l’anomalia che i voti più alti si concentrerebbero in soli 4 atenei, Napoli, Bari, Catania e Catanzaro.

Complessivamente, gli esami sostenuti al primo appello sono 50.859, al secondo 45.789: platee non sommabili, perché in larga parte sovrapponibili. I promossi al primo appello sono stati 16.401 a Biologia, 12.713 a Chimica, 5.557 a Fisica. Al secondo 4.804 a Biologia, 11.706 a Chimica, 5.602 a Fisica. Quanto ai voti validi, quindi superiori a 18, sono stati 19.089 a Biologia, 21.763 a Chimica e 10.022 a Fisica. Ora andrà perfezionato da parte degli studenti l’iter per l’immatricolazione o il recupero di uno o due debiti d’esame presso l’ateneo assegnato, per questo il ministero ha predisposto un vademecum.

Il vademecum per completare l’iscrizione, le prossime tappe

Prossime date chiave. Eccole:

8 – 14 gennaio – Immatricolazioni e iscrizioni Prima finestra per l’immatricolazione (per gli studenti che hanno superato tutti e tre gli esami) o per l’iscrizione (per coloro che devono recuperare uno o due debiti d’esame). La mancata immatricolazione o iscrizione entro il 14 gennaio comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita del posto assegnato.

16 – 19 gennaio – Nuove scelte per i posti non assegnati Gli studenti che non hanno trovato collocazione nelle sedi originariamente indicate in fase di iscrizione al semestre aperto possono esprimere nuove preferenze, a valere sui posti rimasti liberi a livello nazionale. Le nuove scelte devono essere effettuate tra il 16 e il 19 gennaio.

21 – 24 gennaio – Immatricolazione per gli studenti che hanno integrato la scelta delle sedi Gli studenti che, tra il 16 e il 19 gennaio, hanno indicato nuove sedi dovranno procedere all’immatricolazione entro il 24 gennaio.

28 gennaio – Graduatoria dei corsi affini Pubblicazione della graduatoria relativa ai corsi affini.

28 – 31 gennaio – Immatricolazione ai corsi affini Gli studenti collocati in graduatoria nei corsi affini dovranno procedere all’immatricolazione entro il 31 gennaio.

Entro la fine del primo semestre – Recupero dei CFU Gli studenti dovranno recuperare i Crediti Formativi Universitari (CFU) non conseguiti durante il semestre aperto entro la fine del primo semestre. Le date e le modalità delle prove di recupero variano da Ateneo ad Ateneo e saranno comunicate direttamente dalle singole Università. Una volta conseguiti i CFU mancanti, sarà possibile perfezionare l’immatricolazione.