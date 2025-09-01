Medicina a Trento, iniziate le lezioni del semestre aperto

Primo giorno in aula per quasi 500 studenti e studentesse che hanno scelto l’Università di Trento come prima sede per il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. Il benvenuto del rettore che ha rivolto loro un messaggio di incoraggiamento. «Impegniamoci tutti insieme per affrontare questa nuova sfida»

Trento – La novità introdotta dalla riforma della ministra Anna Maria Bernini abolisce i test di ingresso al corso di laurea e vincola la prosecuzione al secondo semestre al superamento degli esami relativi ai tre insegnamenti fondamentali di fisica, chimica e propedeutica biochimica e biologia. Chi è presente in una graduatoria nazionale, avrà il punteggio più alto potrà proseguire le lezioni. A Trento sono disponibili ottanta posti. Chi invece avrà ottenuto un voto non inferiore a 18/30 in tutti gli esami ma resterà fuori dal secondo semestre, potrà continuare il percorso formativo in uno dei corsi di laurea affini indicati in fase di iscrizione. Quelli offerti da UniTrento sono Scienze e tecnologie biomolecolari ed Educazione professionale, ai quali si aggiungono alcuni corsi del Polo delle Professioni sanitarie.

Questo è un inizio anche per noi – ha detto il rettore, Flavio Deflorian, accogliendo gli studenti insieme al presidente della Scuola di medicina, Lorenzo Trevisiol – e siamo qui per aiutarvi al meglio. Il nuovo sistema prevede che solo una parte di voi sarà ammessa al resto del corso. Per chi non dovesse essere così, il mio invito è di non vivere questo momento come un fallimento. Le materie che studierete nelle prossime settimane saranno utili anche per altri percorsi formativi”.

