Bezos e Sanchez hanno già staccato il primo assegno in favore di Venezia:, dove tra pochi giorni festeggeranno le loro nozze: un milione di euro è l’importo donato per le attività del consorzio scientifico ‘Corila’, che propone e coordina, anche a livello internazionale, le ricerche sulla laguna. La cifra è stata confermata all’ANSA da fonti qualificate. Per le nozze di Bezos, maxi-goletta Koru non arriverà a Venezia. Così come lo yacth di appoggio, l’Abeona

NordEst – Attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo d’azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato lunedì mattina in Piazza San Marco a Venezia uno striscione gigante di 400 metri quadrati, in segno di protesta contro le imminenti nozze di Jeff Bezos e della sua compagna Lauren Sanchez. Il maxi striscione riportava la frase “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax” (“Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”).

Il blitz, ha coinvolto una decina di attivisti e attiviste dell’associazione ambientalista, che hanno voluto sottolineare “l’ingiustizia sociale e climatica” di simili eventi. “Bezos – hanno detto – incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso. Sempre più spesso l’ingiustizia sociale viaggia di pari passo a quella climatica: da una parte l’arroganza di pochi miliardari che hanno stili di vita devastanti per il pianeta, dall’altra tutte le persone che subiscono quotidianamente i danni della crisi ambientale”.

