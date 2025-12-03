Operazione dei Carabinieri a Chiusa

Bolzano – I militari dell’Arma hanno fermato un’auto al casello autostradale di Chiusa. Il conducente, un 27enne di Bressanone, è stato trovato in possesso di un panetto di cocaina di 1,128 kg, nascosto nella vettura. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati altri 79 grammi di cocaina.

I carabinieri hanno fermato anche un’altra auto, probabilmente utilizzata come “staffetta” per lo spaccio. All’interno un 24enne di Bressanone ed una terza persona risultata estranea all’attività di spaccio. L’abitazione del 24enne è stata perquisita e i carabinieri hanno sequestrato oltre un chilo di cocaina, nascosto in cantina. I due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.