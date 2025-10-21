La sostanza era nascosta nella ruota di scorta di un furgone

Arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni residente in Germania: la droga avrebbe fruttato oltre un milione di euro

Vipiteno (Bolzano) – Durante un normale controllo stradale lungo l’autostrada del Brennero, i carabinieri della Compagnia di Vipiteno hanno arrestato un cittadino nigeriano di 30 anni, residente in Germania, trovato in possesso di oltre 12 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascosti all’interno della ruota di scorta del furgone che stava guidando.

L’uomo, proveniente dall’Austria, è stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno da una pattuglia del Nucleo Radiomobile per un controllo di routine. Fin dai primi momenti il conducente è apparso nervoso, tanto da insospettire i militari, che hanno deciso di procedere a un’ispezione accurata del veicolo. Durante il controllo, i carabinieri hanno notato anomalie nella ruota di scorta, appesa sotto il mezzo e insolitamente pesante. Il furgone è stato quindi portato in caserma, dove, tagliando la copertura del pneumatico, i militari hanno scoperto decine di sacchetti trasparenti contenenti ovuli e panetti di droga. In totale sono stati recuperati 32 sacchetti di eroina, per un peso complessivo di circa 10 chili, e 6 panetti di cocaina per altri 2 chili. I test preliminari “Narcotest” hanno confermato la presenza di cocaina, amfetamine e oppiacei. Secondo le stime, la droga avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre un milione di euro.