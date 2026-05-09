Maxi matrimonio del latte in Alto Adige, ok alla fusione Mila-Brimi

I delegati di Mila – Latte Montagna Alto Adige hanno approvato la fusione con Brimi – Centro Latte Bressanone, dando vita alla nuova realtà denominata “Latteria Südtirol”. La nuova realtà riunisce infatti circa 3.100 aziende agricole associate, 750 dipendenti e una quantità annua di latte consegnata superiore a 275 milioni di chilogrammi

Bolzano – I soci del caseificio brissinese avevano già dato il loro consenso nell’assemblea generale del 29 aprile. L’operazione segna la nascita di una delle principali cooperative lattiero-casearie italiane. La nuova entità riunirà circa 3.100 aziende agricole associate, 750 dipendenti e una produzione superiore a 275 milioni di chilogrammi di latte conferiti ogni anno. L’offerta comprenderà latte fresco, yogurt, mascarpone, formaggi e burro, oltre a mozzarella e ricotta, mantenendo il posizionamento legato alla qualità e all’origine altoatesina.

“I nostri soci hanno preso una decisione coraggiosa e lungimirante. Percorriamo questa strada insieme – con valori chiari, marchi affermati e solide fondamenta comuni”, lo ha detto Joachim Reinalter, presidente Latte Montagna Alto Adige, commentando la fusione tra Mila e Brimi. Tutti i siti produttivi esistenti resteranno operativi – si legge in un comunicato – tutti i dipendenti rimarranno al loro posto. I marchi Mila e Brimi saranno anche in futuro quali importanti punti di riferimento per la fiducia dei consumatori e, nel lungo periodo, saranno valorizzati nell’ambito di un’unica forte presenza comune sul mercato. La fusione consente significative sinergie nella logistica, negli acquisti e nell’amministrazione, rafforzando la posizione negoziale con la distribuzione. Allo stesso tempo, le gamme di prodotti delle due aziende si integrano in modo ideale: Mila è specializzata in latte, yogurt, mascarpone e formaggi, mentre Brimi è specializzata in mozzarella, ricotta e burro. La solidità economica della fusione è stata verificata e confermata in modo indipendente da una società di revisione di fama internazionale, specifica il comunicato.

In breve

Bolzano, Urso, ‘golden power preventiva per stabilimento Valbruna a Bolzano’. “Abbiamo applicato, con un principio del tutto innovativo, una golden power preventiva per mettere in sicurezza lo stabilimento di Valbruna a Bolzano”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine di un incontro nel Vicentino, sottolineando che “è una moral suasion nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, che ha una sua specificità legislativa affinché ci sia un’intesa come quella che si sta profilando che possa garantire per lungo tempo Valbruna, consentendo di realizzare a Bolzano, a Vicenza e ovunque gli investimenti che ha programmato. È una grande impresa competitiva che opera in un settore strategico e noi l’abbiamo tutelata”.