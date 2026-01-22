Presidente incontra Fondazione e atleti paralimpici

Fondazione Milano-Cortina 2026: il Presidente Mattarella riceve una delegazione: “E’ normale che servano rifiniture”. Giochi Olimpici: Fugatti incontra il Capo dello Stato con la Fondazione Milano Cortina

NordEst – “E’un’occasione incontrare la Fondazione Milano-Cortina” che testimonia di uno “sforzo globale, complessivo, di questa straordinaria avventura”, “un’avventura di felice successo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano-Cortina 2026. “Siamo ormai a due settimane dall’apertura dei giochi olimpici e a un mese da quella dei giochi paralimpici”, ha proseguito.

“E’ una condizione che vede naturalmente delle rifiniture da realizzare, come è sempre stato, e non soltanto nel nostro paese, ovunque vi sono alcune realizzazioni strutturali che non è possibile materialmente fare in precedenza o anche se fosse possibile vengono sempre completate negli ultimi giorni, ma c’è un’accelerazione di impegno nelle ultime settimane che accompagna la rifinitura definitiva di quanto occorre”, ha concluso.

Mattarella incontra atleti paralimpici

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con le atlete e gli atleti paralimpici vincitori delle medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025