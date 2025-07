L’ombra della prostituzione nei due centri massaggi di Riva

Sigilli posti dai carabinieri – su disposizione della Procura di Rovereto – a due centri massaggi a Riva del Garda gestiti da personale di nazionalità cinese

Trento – L’ultimo locale messo sotto sequestro preventivo, in via San Nazzaro a Riva, prometteva ai clienti, anche tramite i canali social, “trattamenti completi e personalizzati per soddisfare ogni desiderio”. Dietro a un numero di telefono pubblicizzato online addirittura il richiamo esplicito a prestazioni sessuali a pagamento da parte di esperte massaggiatrici cinesi. “Un vero piacere per corpo e mente” si legge sul sito web con toni ammiccanti. Il locale era aperto fino a tarda notte.

Posto sotto sequestro preventivo, ma in questo caso da alcune settimane, anche un altro centro relax sempre a Riva del Garda, in viale Trento. Anche qui gestione e massaggiatrici cinesi che, secondo quanto finora trapelato, erano costrette a prostituirsi. Il continuo via vai di uomini era stato notato da tempo dai residenti. Le indagini di carabinieri e Procura vanno avanti.