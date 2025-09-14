Marzola, soccorso notturno per un 18enne feritosi con un’ascia alla gamba

L’allarme è stato lanciato da alcuni amici che erano con lui presso il bivacco in Marzola

Trento – Un ragazzo di diciotto anni è stato soccorso nella notte dopo essersi accidentalmente ferito ad una tibia con un’ascia presso il Bivacco Bailoni, in Marzola. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 22.30 da parte di alcuni amici che si trovavano con lui al bivacco.

La Centrale Unica di Emergenza ha dapprima inviato una squadra di operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, fra i quali un sanitario. Giunti via terra sul target intorno alle 23 e valutate le condizioni del ragazzo, il sanitario ha chiesto poi l’intervento dell’elicottero, per un più rapido trasporto a valle. Il velivolo ha dunque sbarcato sul posto il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, che hanno provveduto ad imbarcare il giovane a bordo, elitrasportandolo infine all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è giunto a mezzanotte e mezza.

In breve

Principio d’incendio, nel pomeriggio di domenica 14 settembre, nel cantiere del villaggio olimpico di Predazzo. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un container che ospita gli operai. Non ci sono stati feriti né danni alle strutture. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Predazzo e i carabinieri.

Due auto in fiamme nella notte fra il 13 e il 14 settembre in piazza General Cantore, a Trento. Ad allertare intorno alle 2.15 i vigili del fuoco sono stati alcuni residenti della zona. L’intervento dei pompieri ha scongiurato l’estendersi del rogo, ma le due vetture, che erano parcheggiate di fronte a un cancello chiuso con una catena, sono andate distrutte. Indagini in corso sulle cause.

Elisoccorso sulle Pale. Intervento domenica nel tardo pomeriggio sul Velo della Madonna per due alpinisti in difficoltà. Sono stati recuperati illesi e trasferiti in piazzola a San Martino di Castrozza con il supporto del soccorso alpino di zona..