Recuperato un parapendio bloccato in parete sul Piccolo Vernel

In volo, c’era una giovane trentina di 26 anni, recuperata sulla parete sud del Piccolo Vernel, ad una quota di 2.900 metri, nel pomeriggio di venerdì

NordEst – La giovane trentina, era decollata con un compagno dall’Alpe Cermis con l’obiettivo di fare top landing in Marmolada – ovvero atterrarvi sulla cima – quando, dopo aver perso troppa quota, è stata costretta ad attivare il paracadute d’emergenza, la cui vela si è incastrata sulle rocce della parete, trattenendo la caduta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 da parte della parapendista stessa, fortunatamente illesa.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre tre operatori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola. L’elicottero ha fatto dunque base a Canazei, dove ha sbarcato l’equipe sanitaria – essendo la giovane illesa – e imbarcato un soccorritore. Successivamente, sorvolando l’area, è stato individuato un punto di sbarco idoneo sulla cima di un pilastro, onde evitare di colpire vela e pilota con un flusso d’aria che avrebbe potuto causarne la caduta.

Il tecnico di elisoccorso si è dunque calato per una cinquantina di metri sulla donna, mettendo lei e il parapendio in sicurezza. Una volta stabilizzata la situazione, si è provveduto a verricellare a bordo dell’elicottero dapprima il tecnico di elisoccorso con la parapendista e in un secondo momento il soccorritore della Stazione Alta Val di Fassa, che si trovava ancora sulla cima del pilastro dopo aver coadiuvato nelle operazioni di calata, trasportando infine tutti a valle.