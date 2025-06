“Manutenzione sentieri di montagna confinanti” e “trasporti sanitari” in Consiglio provinciale a Trento

Temi proposti in aula nelle scorse settimane dalla consigliera provinciale di Primiero, Antonella Brunet (Lista Spinelli)

Trento – “In seguito ad alcune segnalazioni – ha spiegato la consigliera Brunet – su gravi criticità relative allo stato dei percorsi di confine, tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno, ho ritenuto opportuno approfondire puntualmente la questione. Dall’analisi condotta è emersa una situazione di marcato degrado che interessa numerosi sentieri ad alta frequentazione escursionistica, tra cui l’Alta Via n. 2 (Bressanone-Feltre), caratterizzati da problematiche tecniche tali da rendere la manutenzione non solo auspicabile, ma

imprescindibile sotto il profilo della sicurezza sia per gli utenti sia per gli operatori del soccorso in caso di

emergenza. Tali criticità erano già state oggetto di confronto nel 2022 tra rappresentanti istituzionali, referenti locali e guide del Club Alpino Italiano (CAI) e della Società degli Alpinisti Tridentini (SAT) operanti nelle aree di

confine. Da tale incontro era scaturito l’impegno, condiviso da entrambe le parti, di individuare con urgenza

una soluzione sostenibile sotto il profilo finanziario, attraverso il coinvolgimento delle rispettive Province,

finalizzata all’attuazione degli interventi necessari”.

“A distanza di tre anni – continua Brunet – si rileva l’assenza di qualsiasi azione concreta da parte della Regione Veneto, con il risultato che la porzione di tracciato di sua competenza si presenta in condizioni fortemente deteriorate, in alcuni tratti pericolosa e spesso priva di adeguata segnaletica, compromettendo in modo significativo la fruibilità e la sicurezza dell’itinerario.ù Per tali ragioni, ho ritenuto doveroso sottoporre formalmente la questione all’attenzione del Consiglio, presentando un’interrogazione a risposta immediata rivolta alla Giunta”. In risposta il presidente Maurizio Fugatti ha chiarito che la Provincia è a conoscenza della situazione e l’intervento potrà essere esaminato dalla commissione paritetica per l’utilizzo del fondo comuni confinanti.

Via libera alla mozione sui trasporti sanitari

Nei giorni scorsi, è stata inoltre approvata all’ unanimità dal Consiglio provinciale di Trento, la mozione della consigliera Antonella Brunet, sul sostegno al trasporto verso le strutture sanitarie per pazienti oncologici e persone fragili. L’iniziativa si proponeva di promuovere e sostenere un servizio essenziale per molti cittadini del territorio: il trasporto verso le strutture sanitarie per coloro che devono sottoporsi a cure mediche, in particolare oncologiche, e per le persone anziane o non autosufficienti prive di una rete familiare di supporto. Ogni anno in Italia si registrano circa 390.000 nuovi casi di tumore. In Trentino, nel solo 2022, sono state 2.600 le persone che hanno ricevuto una diagnosi oncologica. I decessi nello stesso anno sono stati 1.471. Dietro a questi numeri ci sono volti, storie e famiglie che si confrontano quotidianamente con la malattia, i suoi effetti e le sue implicazioni.