L’annuncio durante l’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate

Scioperi, novembre caldo: dai medici ai trasporti, le proteste verso la mobilitazione generale del 28

NordEst (Adnkronos) – La Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di bilancio del governo per il 12 dicembre 2025. Lo ha annunciato questa mattina il presidente dell’assemblea generale della Cgil, Fulvio Fammoni, durante l’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate “Democrazia al lavoro”, dal titolo “Per cambiare una legge di bilancio ingiusta” in corso al Nelson Mandela Forum di Firenze. All’iniziativa partecipa anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a cui saranno affidate le conclusioni.

Il novembre nero degli scioperi

Intanto, dopo medici e farmacisti, è protesta nel settore trasporti locali tra Milano, Monza e Brianza, Latina, Palermo e Messina. Trasporti a singhiozzo, poi, con diverse proteste locali da tenere presente: mezzi pubblici a rischio il 10 novembre a Genova dalle ore 11.30 alle ore 15.30 per lo sciopero indetto da Ugl; taxi fermi a Napoli l’11 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00; a Roma la protesta arriverà il 14 novembre con lo sciopero dell’Atac indetto da Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl Lazio dalle ore 08.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio; a Milano il 30 novembre con lo sciopero Atm dalle ore 8.45 alle ore 12.45.

Per il trasporto aereo, la data da segnare è quella del 14 novembre quando a scioperare saranno i lavoratori di Volotea per l’intera giornata. Quindi il culmine con lo sciopero generale contro la manovra per l’intera giornata del 28 novembre e per tutte le categorie, pubbliche e private, indetto da Usb insieme a Cobas, Cub, Adl, Clap, Sgb, Sial.