Prima lezione sabato 17 gennaio al campus “Tina Merlin” di Borgo Ruga

E’ ai nastri di partenza il corso annuale di formazione per volontari dell’assistenza domiciliare e in hospice promosso da Mano Amica; il percorso è rivolto a tutte le persone interessate a conoscere e sostenere il mondo delle cure palliative e dell’accompagnamento alla persona fragile, nelle sue varie declinazioni

I partecipanti al corso 2025

Feltre (Belluno) – Il corso, articolato in cinque incontri, prenderà avvio con la prima lezione sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 8.30, presso il Campus universitario “Tina Merlin” di Feltre. Gli incontri proseguiranno poi in altre cinque date, fino a sabato 14 marzo 2026. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza; l’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

“Il corso – spiega la Presidente di Mano Amica, Lorella Benvegnù – ha un duplice obiettivo. Da un lato desideriamo rafforzare le fila dei nostri volontari, che si sono ridotte negli anni successivi alla pandemia da Covid; dall’altro vogliamo diffondere tra i cittadini una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività di Mano

Amica e, più in generale, delle cure palliative, un ambito fondamentale del prendersi cura delle persone e delle famiglie nei momenti di maggiore fragilità. Il percorso formativo, aggiunge la presidente, affronterà non solo gli aspetti fondamentali dell’assistenza e dell’accompagnamento, ma anche elementi innovativi legati all’organizzazione e alla distribuzione delle attività di volontariato, con l’obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni del territorio”.

L’Associazione Mano Amica invita tutte le persone interessate a partecipare a questo percorso formativo, occasione preziosa per conoscere da vicino il valore del volontariato nell’ambito delle cure palliative e dell’assistenza alla persona.

Per informazioni e iscrizioni: Mano Amica (all’ospedale di Feltre) il lunedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30, consultare il sito www.manoamica.org, contattare telefonicamente lo 0439 883708 o il 3270295668 (anche via WhatsApp), oppure scrivere via mail all’indirizzo: info@manoamica.org.

Il corso di formazione