Il NordEst scende in piazza con molti eventi per Gaza

Alta l’adesione allo sciopero in tutta Italia. A Trieste in piazza c’era anche la cantante Elisa

Il corteo in centro a Trento (ph Cgil del Trentino)

In aggiornamento

NordEst – Alta l’adesione a Trento alla manifestazione organizzata da CUB (Confederazione Unitaria di Base) di Trento e da SBM (Sindacato di Base Multicategoriale). Il corteo, partito da Piazza Dante alle ore 9:30, si è snodato lungo un breve percorso nel centro cittadino e poi si è diretto in via Brennero fino al largo caduti di Nassiriya dove è previsto il comizio. Migliaia di persone: studenti, lavoratori, pensionati, sono scese in piazza, a Trento, per lo sciopero generale “per manifestare il sostegno incondizionato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e chiedere la tutela dei volontari impegnati a portare aiuti al popolo palestinese”, promosso a livello nazionale da Cub, Adl e Sgb, e rilanciato a livello locale da Cub e Sbm.

“Oggi siamo tornati a manifestare – scrive la Cgil del Trentino – per chiedere di fermare il genocidio a Gaza e aprire corridoi umanitari per i palestinesi in fuga. Basta voltarsi dall’altra parte. Basta temporeggiare. Le istituzioni a tutti i livelli agiscano per fermate il massacro e ristabilire il rispetto dei diritti umani”.

A Marghera da tutto il Veneto in corteo per Gaza

E’ partito da piazzale Giovannacci, a Marghera (Venezia), il corteo per la Palestina che ha radunato manifestanti da tutto il Veneto nel giorno dello sciopero indetto da Usb e Cobas. Presenti anche molti studenti. In testa lo striscione “Gaza sta bruciando. Blocchiamo tutto”. Il corteo si è diretto al porto, che i promotori hanno annunciato di voler bloccare: “Abbiamo promesso un blocco e un blocco stiamo per fare – ribadiscono al microfono -. Le catene del genocidio, le catene belliche, le armi che partono dai nostri territori vanno bloccate Molti i cartelloni di solidarietà con i palestinesi e la popolazione di Gaza: “Immagina che stanno vivendo una vita che non riesci a sopportare di guardare sul tuo telefono”, recita uno di questi.

A Trieste bandiere al porto, in piazza anche Elisa

“Free Palestine … Un mondo libero da guerra genocidio e riarmo…” Un coro instancabile fatto di tantissime persone, lavoratori ma anche famiglie con bambini e studenti delle scuole. Lo sciopero generale dell’USB contro la guerra a Gaza ha di fatto fermato il varco 4 del Porto di Trieste, i Tir che prima entravano a rilento, poi sono stati fatti deviare. La protesta si é concentrata nel cuore produttivo e logistico della città, il porto. E non a caso, spiega Sasha Colautti, dell’Esecutivo nazionale Usb che ha indetto lo sciopero cui aderisce anche il comparto della scuola. Con bandiera della Palestina sulle spalle, tra la folla anche la cantante Elisa.

Se il trasporto pubblico locale non ha aderito allo sciopero, i bus viaggiano regolari, è bassa l’adesione del comparto ferroviario. Mentre sono tanti i docenti, come Francesca Tagliapietra del Kennedy di Pordenone. E la protesta la mattina é iniziata proprio dai banchi. Molte scuole hanno registrato classi dimezzate . Al liceo Carducci Dante di Trieste la dirigente ha invitato i ragazzi a entrare e discutere in classe della guerra. Invito declinato. L’assenza dei ragazzi – ha detto la dirigente Carmela Testa – sarà considerata assenza giustificata.

Lo sciopero per Gaza nelle piazze in tutta Italia

(Adnkronos) – Il punto sulla mobilitazione nelle principali città italiane: studenti in corteo, porti e binari bloccati, sit in sull’A1. A Milano bandiera Usa bruciata vicino al consolato americano: “Assassini”. In marcia anche i dipendenti laici del Vaticano.