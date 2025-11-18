Maltempo in Friuli, recuperati i corpi delle due persone disperse a Brazzano di Cormons

Quirin Kunhert aveva preso una scala per salire nell’abitazione della vicina di casa di 82 anni Guerrina Skocaj e salvarla dalla frana. La frazione di Versa sott’acqua: 300 evacuati per l’esondazione del Torre. Per salvarli i Vigili del fuoco hanno impiegato gommoni ed elicotteri. Allagamenti anche nella Bassa friulana. La Regione ha chiesto aiuto alle altre regioni. Allerta meteo prolungata fino alle 12 di martedì 18 novembre

NordEst – Recuperato lunedì in serata dai Vigili del Fuoco e dagli altri soccorritori il corpo privo di vita di Quirin Kuhnert, il cittadino tedesco di 32 anni da anni residente a Brazzano di Cormons, che nella notte del 17 novembre, avendo intuito che la collina dietro la sua casa stava franando era uscito di casa assieme alla moglie ed è quindi rientrato nell’edificio per allertare la vicina Guerrina Skocaj di 83 anni del pericolo. Individuato in tarda serata il corpo della donna dispersa. Secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco, le operazioni di recupero del corpo della donna sono state momentaneamente sospese a causa del maltempo, che non consente di lavorare in sicurezza. Il corpo della Skocaj è stato recuperato dai vigili del fuoco alle 22 e 30 di lunedì 17 novembre.

Il sindaco di Cormons Roberto Felcaro ha fatto evacuare 84 persone che abitano ai piedi della collina franata e che potranno pernottare in una struttura attrezzata per la notte. Felcaro ai nostri micorfoni, ha dichiarato che quella collina, che tanta distruzione e ha portato non risultava affatto pericolosa.

Le testimonianze di alcuni abitanti di Brazzano e le dichiarazioni del sindaco (TGR)

L’assessore alla Protezione civile Riccardi dopo un sorvolo dell’area interessata del forte maltempo ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la mobilitazione nazionale per avere il supporto delle altre regioni. “Ci attendevamo il maltempo- ha detto – ma non con questo impatto e con queste conseguenze e ciò è dovuto allo scirocco: ha trattenuto la velocità e lo spostamento della perturbazione.”