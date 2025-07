Maltempo: allerta gialla per il Trentino Alto Adige e Veneto

La Protezione civile del Trentino ha diffuso un’allerta ordinaria (gialla) su tutto il territorio provinciale per possibili criticità idrogeologiche e temporali, dal pomeriggio di sabato 5 luglio, alle ore 8 di martedì 8 luglio. Arpav Dolomiti meteo conferma instabilità da sabato pomeriggio. Tra domenica 6 e il primo mattino di lunedì 7 transito di un primo impulso perturbato, con possibili fenomeni di forte intensità

Trento/Bolzano – Alla luce delle previsioni meteorologiche, che per le prossime ore segnalano un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, la Protezione civile del Trentino ha diffuso un’allerta ordinaria (gialla) su tutto il territorio provinciale per possibili criticità idrogeologiche e temporali, dal pomeriggio di sabato 5 luglio, alle ore 8 di martedì 8 luglio. Secondo i modelli previsionali, flussi occidentali interesseranno il Trentino a partire dal pomeriggio-sera, portando, specie sui settori settentrionali, rovesci e temporali anche di forte entità, mentre domenica la perturbazione sarà in moto verso est-nord est, con possibili grandinate e raffiche di vento. Correnti occidentali via via più fresche ed a tratti instabili interesseranno le Alpi fino a martedì, 8 luglio 2025, determinando un progressivo e sensibile calo delle temperature con precipitazioni a tratti diffuse e, localmente, anche a carattere temporalesco intenso.

Al pomeriggio sera di oggi, specie sui settori settentrionali, sviluppo di locali rovesci e temporali che, a causa del loro lento moto verso levante, potranno determinare precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Domenica, già dal mattino, ma soprattutto al pomeriggio sera, sviluppo di rovesci e temporali in rapido moto verso est nordest. I temporali potranno risultare localmente intensi con piogge abbondanti in poco tempo, grandine di medie dimensione, frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento. Dopo un temporaneo esaurimento delle precipitazioni, al pomeriggio sera di lunedì sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi e anche a carattere grandinigeno con quota neve in calo sotto i 3000 metri.