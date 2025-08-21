Strade allagate sulla terraferma veneziana e nel Padovano

Il presidente della regione, Luca Zaia, dichiara lo stato di emergenza. A Mestre strade allagate e palazzi senza corrente. Allagamenti anche ad Abano Terme. Situazione meteo in miglioramento

NordEst – I vigili del fuoco del Veneto hanno effettuato in queste ore 100 interventi con 75 operatori per prosciugare gli scantinati delle abitazioni, garage invasi dall’acqua e tagliare rami pericolanti. Ad Albignasego sono stati soccorsi due automobilisti rimasti bloccati nei mezzi.

Altri aggiornamenti dalla TGR Veneto

Dalla serata del 20 agosto, quando piogge diffuse hanno interessato la pianura centro-meridionale ed orientale, fino alle prime ore del 21 agosto si sono registrati fenomeni intensi: a Montegalda (Vicenza) sono caduti circa 32 millimetri di pioggia, con rovesci fino a 30 mm/h, mentre a Mira (Venezia) le precipitazioni hanno raggiunto picchi di 80 mm/h. Le reti di rilevazione hanno fornito ulteriori dati, in corso di analisi. Numerosi fin dalla notte gli interventi dei Vigili del Fuoco, in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale e i volontari.

“I tecnici regionali sono già al lavoro per un primo censimento dei danni e delle aree colpite dalle violente piogge che stanno interessando il Veneto. Mentre prosegue il lavoro, anche delle squadre di protezione civile sul campo, ho dichiarato lo Stato di Emergenza Regionale legato a questa fase di maltempo”. Lo rende noto il Presidente del Veneto, Luca Zaia. “Seguendo l’evolversi delle perturbazioni – aggiunge Zaia – nelle prossime ore saranno aggiornati gli ambiti interessati e verificati gli effetti sui territori colpiti; il fascicolo resterà aperto fino al termine dell’emergenza”.

Sul versante dei trasporti, dalle 9 di giovedì, la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Padova e Mestre, con rallentamenti che hanno interessato anche le linee Belluno–Venezia. Secondo Arpav, nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle zone montane, pedemontane e dell’alta pianura.