Soccorso alpino mobilitato al passo Cerbiolo per una 25enne colta da malore

Un’escursionista di 25 anni residente a Pescantina (Verona) è stata soccorsa nella notte al passo Cerbiolo, nel gruppo del Monte Baldo (Vallagarina). La donna si trovava nei pressi del valico sul sentiero 661 assieme a un gruppo di amici, ad una quota di circa 1400 metri, quando ha accusato un malore. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 19, da parte del gruppo

Avio (Trento) – La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento via terra della Stazione di Ala del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, dato che le condizioni sanitarie non richiedevano l’intervento dell’elicottero; tuttavia, la donna non era in grado di scendere autonomamente. Una squadra di cinque operatori è quindi salita con un mezzo fino a malga Lavacchio, dalla quale sono partiti in direzione della persona da soccorrere via terra.

Nel frattempo, un’ambulanza saliva a sua volta in località Pian della Cenere, in attesa. I soccorritori hanno raggiunto la donna, prestato le prime cure e l’hanno imbarellata. Successivamente l’hanno condotta in discesa lungo il sentiero, attrezzando con corde alcuni tratti a causa del terreno bagnato. Raggiunta malga Lavacchio, la donna è stata caricata sul mezzo del Soccorso Alpino, con il quale è stata poi portata a Pian della Cenere e consegnata all’ambulanza. L’intervento si è concluso poco prima di mezzanotte.