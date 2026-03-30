Fiamme nel pomeriggio nella zona di Madonna di Campiglio

Vasto incendio boschivo nei pressi di Madonna di Campiglio

In aggiornamento

Madonna di Campiglio (Trento) – Emergenza poco dopo le 15 per i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio e Pinzolo, mobilitati per un vasto incendio boschivo. Sul posto è stato mobilitato anche l’elicottero da lavoro del Nucleo per spegnere il fronte. Le operazioni sono complicate dal forte vento di queste ore.