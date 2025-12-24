Atleta norvegese Bakken muore nel sonno durante ritiro pre-olimpico a Lavazé

Deceduto nel sonno per un probabile malore. Il giovane atleta era molto amico anche dell’atleta trentino Tommaso Giacomel

Sivert Bakken (Instagram)

NordEst (Adnkronos) – E’ morto nel sonno, per un probabile malore, durante un ritiro pre-olimpico a passo Lavazé, in Trentino, il biatleta norvegese Sivert Bakken. Il 27enne era in val di Fiemme con la sua squadra per un periodo di preparazione in vista delle gare di Coppa del mondo di gennaio e, soprattutto, delle Olimpiadi che svolgeranno a pochi chilometri da passo Lavazé a Tesero. Il biatleta sarebbe stato trovato da alcuni compagni di squadra esanime nella sua stanza d’albergo, allarmati dal fatto che non era sceso a fare colazione all’orario concordato.

“I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto”, ha affermato Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione norvegese di biathlon. Grande il dolore anche di compagni e amici sui social.

Il dolore sui social