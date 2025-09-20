Lutto a Besenello, si tuffa nel Garda e annega Eleonora Franceschini, a soli 49 anni
Riva del Garda (Trento) – La donna, è annegata davanti alla spiaggia della Purfina, a Riva. È successo nel tardo pomeriggio di venerdì 19 settembre. Nessuno ha assistito alla tragedia. il servizio Spiagge sicure – con la fine dell’alta stagione – è attivo solo dal gommone e non più con i bagnini a riva.
A notare il suo corpo adagiato sul fondale è stata una ragazza che stava nuotando. Tre ragazzi si sono tuffati ed hanno portato a riva Eleonora ed hanno iniziato il massaggio cardiaco.
Quando poi sono arrivati i rianimatori di «Trentino Emergenza» sono riusciti a far ripartire il cuore della donna, che però è morta poco dopo. Sul posto anche l’elicottero di Trentino Emergenza, ma la donna è deceduta. Grande dolore nela comunità di Besenello, dove Eleonora Franceschini (ph Fb) era molto conosciuta e apprezzata.