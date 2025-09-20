A notare il suo corpo adagiato sul fondale è stata una ragazza che stava nuotando. Tre ragazzi si sono tuffati ed hanno portato a riva Eleonora ed hanno iniziato il massaggio cardiaco.

Quando poi sono arrivati i rianimatori di «Trentino Emergenza» sono riusciti a far ripartire il cuore della donna, che però è morta poco dopo. Sul posto anche l’elicottero di Trentino Emergenza, ma la donna è deceduta. Grande dolore nela comunità di Besenello, dove Eleonora Franceschini (ph Fb) era molto conosciuta e apprezzata.