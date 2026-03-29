Sciatore vicentino muore travolto da una valanga in Tirolo

La tragedia nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo sul Marchkopf, nelle Zillertal. La vittima è Federico Giubilato di San Giuseppe di Cassola. A lanciare l’allarme è stato il compagno di escursione di 36 anni, rimasto ferito alla mano. Giubilato avrebbe compiuto 42 anni, lunedì 30 marzo. È l’anno nero delle valanghe, più di trenta i morti sulle Alpi

Federico Giubilato (Instagram)

NordEst – Lutto a Bassano per la morte del giovane sciatore, ferito lievemente il compagno di escursione. Lo sciatore freerider vicentino è morto sotto una valanga in Tirolo (Austria). La vittima è Federico Giubilato, 41 anni, che abitava a San Giuseppe di Cassola, a due passi dal confine con Bassano. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di sabato 28 marzo. Il 41enne durante un fuoripista è stato investito da una slavina larga circa 250 metri sul Hoher Marchkopf, nelle Zillertal, a circa cento metri dalla vetta. Lo sciatore è stato localizzato e recuperato dai soccorritori dopo 30 minuti, sotto 1,60 metri di neve, come riferisce la polizia all’agenzia Apa. I tentativi di rianimazione sono risultati inutile. Giubilato è deceduto sul posto. Due gli elicotteri alzati in volo.

L’allarme lanciato dal compagno

Con il freerider di Bassano del Grappa c’era un altro sciatore italiano 36enne che a sua volta è rimasto travolto, ma sepolto solo parzialmente è riuscito a liberarsi da solo e a lanciare l’allarme. L’uomo ha riportato una ferita alla mano. Federico Giubilato avrebbe compiuto 42 anni, lunedì 30 marzo. Originario di Bassano Del Grappa, i suoi profili social raccontano della passione per gli sport estremi, i viaggi e la montagna. Laureato in ingegneria meccanica all’Università di Padova, Federico praticava downhill, surf, arrampicata e freeski. Il servizio TGR Veneto.

In breve

Cesiomaggiore, accoltellato a una festa: grave un 27enne, arrestato il presunto aggressore. Gli investigatori dei Carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto durante la serata e il possibile movente del gesto. un 27enne tunisino è stato accoltellato durante una festa privata a Cesiomaggiore, nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane è stato trovato a terra con tre fendenti al collo e al torace ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato in gravi condizioni. I Carabinieri della compagnia di Feltre hanno arrestato poco dopo il presunto aggressore, un 36enne di origine cubana, che avrebbe tentato la fuga.

Donna e bimbo morti nel Rodigino, Procura indaga per omicidio. La Procura di Rovigo indaga per omicidio sul caso della donna e del bimbo di poco più di un anno trovati morti ieri in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. L’indagine è a carico di ignoti e si tratta di un passaggio necessario per procedere con tutti gli accertamenti del caso. Gli inquirenti, infatti, al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di un omicidio-suicidio. Le vittime sono madre e figlio di origini cinesi. Lei aveva 39 anni e il piccolo ne aveva compiuto uno lo scorso dicembre. Entrambi vivevano a Castelguglielmo.

Pasubio, Escursionista scivola lungo la strada delle 52 gallerie e rischia di cadere nel vuoto. L’amico riesce ad afferrarlo evitando la tragedia. Uno dei due stava per scivolare sulla neve, rischiando di precipitare nel vuoto e l’altro, che era presente sul posto, è riuscito ad afferrarlo e metterlo in sicurezza evitando il peggio. I vigili del fuoco, non appena hanno ricevuto la chiamata, sono intervenuti sul posto con la squadra del distaccamento di Schio e l’elicottero del reparto di Venezia “Drago 154”. Sul posto anche il soccorso alpino attivato tramite la sala operativa del Suem 118.