Dopo tre attacchi a malga Boldera durante l’estate. Ricorso al TAR degli animalisti

Borchia (Lega): “Scritta lettera a ministro Pichetto, recepimento direttiva sia rapido” sui lupi. Nei giorni scorsi proteste anche in Valsugana per i continui attacchi agli allevamenti locali

NordEst – È stato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti ad autorizzare il prelievo (come viene eufemisticamente definita l’uccisione), dopo il parere favorevole dell’istituto nazionale Ispra. Un decreto d’urgenza, dopo due attacchi ravvicinati ad agosto a malga Boldera nel comune di Ala. Lì i lupi sono riusciti ad uccidere diverse vitelle – 27 negli ultimi 10 anni – recentemente anche attraversando il recinto elettrificato.

Già due anni fa, Fugatti aveva autorizzato l’abbattimento dello stesso numero di lupi, ma i forestali non erano riusciti a intervenire prima della fine dell’alpeggio. La rimozione degli animali infatti non è un compito non facile, vista l’estensione del territorio e i comportamenti intelligenti del branco.

Immediata la reazione degli animalisti. Lav, Enpa, Lndc e Wwf annunciano il ricorso al Tar e scrivono: “Fugatti ripete un copione già visto nel 2023: due lupi saranno uccisi per aver fatto i lupi predando intorno a Malga Boldera, dove guarda caso ancora una volta la recinzione era fatiscente e la prevenzione applicata era dunque inadeguata”.

La lettera al ministro

“La nostra montagna non può restare ostaggio di una burocrazia lenta mentre i branchi si moltiplicano. Dopo anni di insistenze, l’Europa ha finalmente riconosciuto la necessità di dare maggiore flessibilità agli Stati sul contenimento del lupo. La direttiva sia recepita alla svelta”. Così Paolo Borchia, capoelegazione della Lega al Parlamento europeo, spiega le ragioni della lettera inviata al Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

“Le misure di prevenzione, come recinzioni elettrificate o cani da protezione, aiutano in parte ma non risolvono totalmente il problema e presentano costi importanti. La modifica approvata a livello europeo segna una svolta, perché consentirà ai governi di autorizzare interventi selettivi e di definire piani di controllo mirati. Ora serve un quadro normativo nazionale chiaro da adottare in tempi rapidi, con regole certe che permettano alle Regioni di intervenire dove i danni sono più gravi. Solo unendo le forze possiamo garantire equilibrio tra la tutela della specie e la sopravvivenza di attività economiche fondamentali come la pastorizia. Le nostre comunità non chiedono favori ma regole chiare per operare senza la quotidiana ansia che deriva dalla presenza del lupo”.