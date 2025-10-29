La situazione locale al centro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Trento

Si è svolta presso il Commissariato del Governo di Trento, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Commissario del Governo, Prefetto Isabella Fusiello, alla presenza del Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. All’incontro hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, i sindaci della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Comunità Valsugana e Tesino, nonché i sindaci dei Comuni di Avio, Cavizzana e Lavarone

Trento – Nel corso della riunione, i sindaci presenti hanno illustrato le criticità riscontrate nei rispettivi territori, rappresentando anche i sentimenti di preoccupazione e insicurezza avvertiti dalla popolazione in relazione alla crescente presenza del predatore. La Provincia autonoma di Trento ha espresso la massima attenzione e vicinanza alle amministrazioni locali e ai cittadini, ribadendo l’impegno a proseguire un percorso condiviso volto a garantire la sicurezza delle persone e la tutela delle attività economiche e del territorio, nell’ambito delle strategie di contenimento e gestione della fauna selvatica previste dalla normativa vigente. In particolare, la Provincia ha comunicato che è in fase di elaborazione un piano da sottoporre alle competenti autorità statali, finalizzato al controllo della presenza del lupo sul territorio.

I rapporti sui Grandi carnivori in Trentino

L’obiettivo condiviso è quello di assicurare un equilibrio sostenibile tra la presenza del lupo e le esigenze delle comunità locali, mantenendo alta la collaborazione istituzionale tra Provincia, forze dell’ordine e amministrazioni comunali.

Nei giorni scorsi, a Borgo Valsugana, amministratori locali e operatori delle aziende zootecniche della Valsugana erano già stati coinvolti in due distinti incontri, durante i quali l’assessore provinciale alle foreste, caccia e pesca Roberto Failoni, insieme ai tecnici provinciali, aveva approfondito il tema della presenza del lupo, della gestione della specie e del contenimento dei danni, con particolare attenzione alle buone pratiche. “Il nostro obiettivo è quello di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo in mano per sostenere l’attività zootecnica, che è settore fondamentale per la cura e il presidio del Trentino. La Provincia c’è, stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Massimo impegno su prevenzione, indennizzi e sicurezza, l’attenzione è alta” le parole dell’assessore Failoni.

