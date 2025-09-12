Lupi, anche il Consiglio di Stato respinge la richiesta urgente di sospendere l’abbattimento

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da alcune associazioni animaliste contro il diniego del Tar di Trento di sospendere urgentemente il decreto di abbattimento dei due lupi in Lessinia

NordEst – La vicenda è legata alle numerose predazioni avvenute a Malga Boldera e al decreto di prelievo di due esemplari adottato dal presidente della Provincia, con il parere positivo di Ispra, in linea con quanto previsto dalla Legge provinciale 9 del 2018. “La Provincia – commenta il presidente Maurizio Fugatti – continua nel proprio percorso per la tutela delle comunità locali e degli operatori dell’economia di montagna”.

