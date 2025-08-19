A Primiero, in Trentino, l’ultimo saluto a Mattia Debertolis, scomparso a 29 anni, per un malore in Cina

Martedì 19 agosto 2025 ai piedi delle Pale di San Martino in Trentino, i funerali di Mattia Debertolis, atleta della Nazionale di Orienteering improvvisamente scomparso durante i World Games in Cina per un malore. Presenti le principali autorità nazionali e locali in zona “Camp”. La cerimonia funebre avrà inizio alle 10:45. Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla nostra pagina fb

Primiero (Trento) – Oltre ad Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani e Luciano Buonfiglio, Presidente CONI, hanno confermato il loro intervento:, Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia autonoma di Trento, Mattia Gottardi, Assessore allo Sport della Provincia di Trento, Paola Mora, Presidente CONI Trento, il Presidente Nazionale FISO, Alfio Giomi e il presidente FISO Trentino, Roberto Pradel. con gli amministratori locali.

Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla nostra pagina fb

Non sarà predisposto alcun maxi schermo, ma soltanto un sistema di amplificazione perchè la conformazione del terreno consente una buona visibilità. Al termine della cerimonia, le società sportive presenti avranno la possibilità di deporre una maglia societaria su un’apposita pedana, come gesto simbolico e collettivo di omaggio. Sulla bara di Mattia sarà posta esclusivamente la bandiera italiana.

Il saluto degli amici

Mattia era nato per l’Orienteering. Un talento naturale, capace di correre a velocità altissime nel bosco e di interpretare con lucidità le indicazioni della mappa. Atleta di livello internazionale, era diventato una delle colonne portanti sia del PWT Italia che della Nazionale, sempre umile e mai una parola fuori posto. Felice di gareggiare, considerava la fatica non come un limite, ma come una compagna di viaggio.

Disponibile con tutti, non esitava a dare un consiglio ai compagni più giovani, o a compiere piccoli gesti quotidiani come sparecchiare la tavola durante i raduni. Ma una volta in gara diventava un leone: determinato, concentrato, in grado di mantenere un livello di attenzione e di gestione del tempo fuori dal comune. Accanto all’attività sportiva, infatti, portava avanti la carriera di ricercatore all’Università di Stoccolma, con lo stesso rigore e la stessa passione. Voleva crescere, raggiungere la top 10 mondiale con costanza. Per questo era stato costruito un team attorno a lui, con il preparatore atletico e grande amico Samuele Tait e con Svetlana Mironova per la preparazione tecnica. Con loro aveva tracciato un percorso chiaro: conquistare una medaglia mondiale entro due anni. Una vita pianificata con determinazione, senza scorciatoie.

Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla nostra pagina fb

La sua tenacia era esemplare: lo scorso inverno, costretto a correre con limitazioni per un infortunio, non si era arreso e si era allenato in bici, affrontando anche il gelo svedese pur di non fermarsi. Dal 2023 era entrato a far parte del PWT, ma il rapporto con il team era già solido da tempo. «Era molto fiero e orgoglioso della nuova maglia» ci ha confidato la mamma. Nel 2024 aveva raggiunto i migliori risultati della carriera Elite: il 10° posto in Coppa del Mondo a Genova, due volte ai quarti di finale in gare di Sprint internazionale e i titoli italiani Middle e Long Distance. Quest’anno tutto era stato programmato per arrivare al picco di forma in occasione delle finali di Coppa del Mondo in Svizzera a fine settembre, avendo iniziato la preparazione in ritardo a causa del problema al piede. Nessuno avrebbe mai pensato di dover organizzare, invece, questo suo ultimo viaggio. Ora sarà lui a guidarci da lassù, con lo stesso sorriso e la stessa forza che ci ha sempre trasmesso.

Il ricordo di Mattia