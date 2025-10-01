Grigno, durante una lite minaccia un camionista con il coltello

Denunciato dai Carabinieri un quarantenne veneto. L’alterco in una stazione di servizio della statale Valsugana

Grigno (Trento) – In seguito ad una lite, un automobilista ha minacciato un camionista con un coltello a serramanico da 20 centimetri, prima che i Carabinieri di Grigno intervenissero per fermarlo. L’episodio è avvenuto in un’area di servizio lungo la statale della Valsugana, con protagonista un veneto di 40 anni che aveva ingaggiato l’accesa discussione con l’autista straniero per ragioni di viabilità.

I militari sono arrivati sul posto e hanno trovato l’aggressore, fermandolo mentre minacciava di morte il camionista e cercava di colpirlo con pugni. Nella tasca hanno poi trovato il coltello, con il quale l’autista aveva detto di essere stato minacciato, tanto che il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà.

In breve

E’ tato condannato all’ergastolo, come richiesto dall’accusa, Omer Cim, il 29enne di origini turche accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex compagna Celine Frei Matzohl. La ragazza venne uccisa con nove coltellate alla vigilia del suo ventunesimo compleanno, la sera del 12 agosto 2023. Il delitto si consumò nell’appartamento di Cim a Silandro, in provincia di Bolzano.

Matteo Rensi, presidente dell’associazione dei Cacciatori trentini, interviene dopo l’incidente in montagna costato la vita al 37enne di Covelo Davide Verones. In particolare, Rensi attacca “i tanti commenti di persone che esultavano per quanto accaduto”. Commenti “infami”, li chiama i presidente dei cacciatori, che dimenticano il rispetto per la persona, per la morte di un giovane di 37 anni che tra pochi mesi sarebbe diventato padre. Gli autori, per Rensi, sono “estremisti, accecati dalla rabbia e da posizioni ideologiche prevenute” e annuncia tutela nelle sedi opportune.

I carabinieri di Vipiteno, in collaborazione con l’Ipes, hanno concluso un’indagine sui beneficiari di alloggi pubblici nei Comuni dell’Alta Val d’Isarco, denunciando complessivamente 13 persone. L’attività, avviata con l’acquisizione dell’elenco di 359 assegnatari Ipes della zona, ha previsto uno screening iniziale tramite le banche dati delle forze dell’ordine, seguito da approfonditi controlli documentali. Le verifiche hanno evidenziato anomalie in diverse dichiarazioni reddituali e patrimoniali, in alcuni casi con omesse comunicazioni.