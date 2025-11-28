L’istituto friulano “Il Tagliamento” nello Spazio

“Il Tagliamento” l’istituto superiore friulano di Spilimbergo (Pn), effettua il collegamento radio con la Stazione spaziale internazionale, nell’ambito degli School contact. Collegati con loro anche i compagni dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”di Livorno. Intanto si prepara una missione internazionale sulla Luna: l’addestramento per Artemis vede attualmente coinvolti gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano

di Christian Zurlo

NordEst – La NASA ha ufficializzato la data: venerdì 28 novembre, alle 12:40, l’IIS “Il Tagliamento” di Spilimbergo effettuerà il collegamento radio con la Stazione Spaziale internazionale (ISS) nell’ambito degli ARISS School Contact, le attività formativa promosse ogni anno da ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) e dall’ESA (Agenzia Spaziale Europea).

Venerdì 28 novembre, quindi, “Il Tagliamento” si trasformerà in una vera e propria stazione radio satellitare: durante i circa dieci minuti di finestra radio, gli studenti selezionati potranno sottoporre in tempo reale il set di domande preparate negli scorsi mesi direttamente alla comandante dell’ISS, l’astronauta statunitense Zena Cardman (foto). Gli studenti potranno parlare direttamente con i membri dell’equipaggio della Stazione spaziale internazionale attraverso una sezione di domande-risposte. Il set di domande è stato preparato dai ragazzi e sottoposto all’Esa.

Il collegamento via radio

I giovani avranno così notizie “di prima mano” su come si vive e si lavora nello spazio e potranno sapere di più sulle ricerche condotte dagli astronauti. Inoltre, avranno l’opportunità di conoscere il funzionamento delle comunicazioni satellitari, le tecnologie wireless e la radio science. La scuola superiore della città del mosaico è stata scelta tra i 34 istituti europei candidati, dieci dei quali italiani, per la ricchezza del progetto formativo presentato, aderente ai progetti Esero, piattaforma dell’Esa. Sarà scuola capofila in Italia per il progetto, al quale collaborerà anche l’Istituto comprensivo Mazzini, scuola media di Livorno.

L’ARISS School Contact

E’ un evento educativo organizzato da ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), un programma internazionale che permette agli studenti di parlare in diretta via radio con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale attraverso una sezione di domande-risposte. Si tratta di un’attività educativa ufficiale, inserita nei piani di volo dell’ISS, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline STEM – ovvero Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

Il collegamento con lo spazio, avviene grazie al supporto della stazione radioamatoriale speciale IK1SLD ARISS HamTV Telebridge Ground Station: ecco ocme opera, tra le poche presenti in tutta Europa.

In breve

Luna, nella missione Artemis ci sarà anche un astronauta italiano. Gli astronauti sono pronti a tornare sulla Luna e tra i tre europei destinati alla missione Artemis c’è anche un italiano. L’annuncio è arrivato a margine della Conferenza ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea a Brema, in Germania. L’addestramento per Artemis vede attualmente coinvolti gli astronauti italiani Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. La missione, prevista per l’aprile del 2026, ma probabilmente destinata a subire ritardi, consisterà in una prima fase nel lancio di una missione che orbiterà attorno al satellite. Solo in un secondo momento (e probabilmente si andrà al 2030) si penserà a una stazione spaziale e a uno sbarco vero e proprio.