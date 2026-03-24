Da aprile al via nuovi servizi nella sede di Primiero Vanoi

La sede della Delegazione LILT Primiero e Vanoi si è trasferita da poco da Mezzano ad Imèr, dove è disponibile anche il servizio di riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema per pazienti oncologici, uomini e donne

Primiero (Trento) – Il servizio di riabilitazione fisioterapica e trattamento del linfedema per pazienti oncologici, prende il via il prossimo 7 aprile presso la nuova sede Lilt di via Nazionale ad Imèr (sotto portici ex municipio). La frequenza è bisettimanale ogni martedì dalle 8.30 alle 10.30 e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00. Una volontaria Lilt accoglierà l’utente e lo introdurrà nell’ambulatorio dalla fisioterapista che concorderà la durata e frequenza delle sedute di trattamento in base alle condizioni fisiche rilevate.

Questo nuovo servizio aiuta ad affrontare possibili conseguenze della terapia o chirurgia oncologica, dolorose o invalidanti, quali per esempio cicatrici che faticano a riassorbirsi, movimenti limitati. Può accadere anche che si manifesti linfedema ad un arto o alla parte del corpo toccata dalle terapie, con un addensamento di liquidi che causa gonfiore, ma che può essere attenuato attraverso massaggi drenanti e la riabilitazione vascolare. Presso la sede LILT è offerto proprio questo tipo di sollievo: dopo un primo incontro di orientamento con il fisioterapista, si decide il percorso di terapia da seguire, personalizzato e adeguato alle esigenze di ciascun paziente: riabilitazione posturale, mobilizzazioni articolari, riabilitazione vascolare, insegnamento di movimenti corretti da poter ripetere a casa.

Il servizio di fisioterapia e trattamento del linfedema viene già svolto a Trento (0461 922733), Rovereto (0464 422711) ed Arco (370 3608606) e con la nuova proposta di Imer, la LILT trentina vuole confermare la propria presenza sul territorio per essere a disposizione di chi ne avesse bisogno anche in luoghi lontani dalla città di Trento. “É lavoro quotidiano di LILT quello di essere a fianco delle persone ammalate e aiutarle in modo concreto. Con nuovi servizi sul territorio continuiamo a impegnarci per fare sempre meglio nella comunità” sostiene il Presidente LILT, dott. Mario Cristofolini.

Per informazioni e appuntamenti: Delegazione LILT Primiero e Vanoi, sede di Imèr, via Nazionale 56, tel. 0439 725322 (giovedì 14.30-17), delegazioneprimiero@lilttrento.it