Fra Patton, ex Custode di Terra Santa racconta la sua esperienza in una terra segnata dai conflitti

Disarmare il cuore. Per diventare artigiani di pace è il libro di fra Francesco Patton pubblicato nel 2025 da Terra Santa Edizioni, riflette sull’urgenza di promuovere la pace in un mondo segnato da conflitti e guerre. Padre Pattoin, dopo Trento, sarà a Primiero lunedì 1 dicembre: alle 18, per la messa in chiesa a Transacqua e a seguire alle 20.30 in Oratorio a Pieve in dialogo con il giornalista e Giorgio Lunelli. Seguiranno altre date (in basso)

Primiero (Trento) – Padre Francesco Patton, trentino, ex Custode di Terra Santa, attinge alla sua esperienza in quella regione per spiegare il concetto di “artigiani di pace”: persone che creano soluzioni uniche e personalizzate, non standardizzate, disposte a rischiare la vita per la riconciliazione. Il testo che presenta, enfatizza la spiritualità francescana, dove il saluto “Il Signore ti dia pace” indica che la pace deve prima abitare il cuore individuale per irradiarsi nelle relazioni autentiche.

​Dopo l’incontro a Trento, lunedì primo dicembre 2025 le parrocchie del Primiero avranno l’onore di accogliere padre Francesco Patton, già Custode di Terra Santa e voce autorevole del dialogo e della pace in Medio Oriente. Un appuntamento prezioso, promosso dall’Associazione Missioni Francescane Trento ODV, che offrirà alla comunità locale, un tempo di ascolto, riflessione e preghiera in un momento storico che chiede coraggio, lucidità e speranza. Con una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, il volume di 80 pagine invita ciascuno a diventare un “mite artigiano” di una pace umile, perseverante e disarmante, in linea con il sogno divino di armonia per l’umanità e il creato. Fra Patton presenterà il libro in Trentino con diversi incontri a partire dall’1 dicembre 2025, evento rilevante per il contesto regionale.

«Fra Francesco Patton ci invita a riflettere su come ciascuno di noi possa efficacemente costituirsi “operatore di pace” per essere legittimamente definito “figlio di Dio”» (Cardinale Matteo Maria Zuppi)

I temi del libro​

Fra Patton condivide gli anni trascorsi in Terra Santa, enfatizzando come tali vissuti lo abbiano formato nel rischio personale per la riconciliazione, distinguendo la pace da soluzioni standardizzate. Gli incontri di presentazione in Trentino, dal 30 novembre al 5 dicembre 2025, includono testimonianze dirette di queste esperienze per ispirare i lettori a diventare artigiani di pace. I temi principali del libro Disarmare il cuore. Per diventare artigiani di pace, ruotano intorno alla pace come vocazione personale e collettiva, ispirata all’esperienza di fra Francesco Patton in Terra Santa.​

Pace Artigianale. La pace è concepita come un’arte unica e “su misura”, non standardizzata, che richiede impegno personale e disponibilità a rischiare per la riconciliazione in contesti di conflitto. L’autore mostra come individui credenti possano costruirla attivamente, distinguendola da soluzioni seriali.​

Spiritualità Francescana. Fondamentale è il saluto di san Francesco d’Assisi “Il Signore ti dia pace”, che pone la pace interiore come punto di partenza per relazioni autentiche e irradiamento verso gli altri.​

Disarmo del Cuore. Il testo invita ad un “disarmo” interiore per contrastare guerre e conflitti globali, promuovendo una pace umile, perseverante e disarmante, in linea con il sogno divino di armonia per l’umanità e il creato.​

Francesco Patton ofm, nato a Trento (1963), appartiene alla Provincia di S. Antonio dei Frati Minori. Ha emesso la prima professione religiosa nel 1983 e quella solenne nel 1986. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale nel 1989. Nel 1993 ha conseguito la licenza in Scienze della comunicazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma. Dal 2016 al 2025 è stato Custode di Terra Santa. Con TS Edizioni ha pubblicato: Come un pellegrinaggio. I miei giorni in Terra Santa (2025), Va’ e ripara la mia casa (20242), «Voi chi dite che io sia?» (2024), Abbecedario biblico (20232), Più forte della morte è l’amore (2021).

Padre Patton e la pace in Trentino. Gli appuntamenti con padre Patton sono fissati per il 30 novembre ore 18.30 alla Chiesa di S. Apollinare, a Trento, l’1 dicembre ore 20.30 all’oratorio di Pieve di Primiero, il 2 dicembre ore 20.00 alla sala dei Cintesi di Cinte Tesino, il 3 dicembre ore 17.00 al Vigilianum di Trento e poi alle ore 20.30, al teatro parrocchiale di Levico. Giovedì 4 dicembre ore 20.30 all’Auditorium del Polo Scolastico di Denno, e per concludere il 5 dicembre ore 20.00 al Centro Congressi di Baselga di Pinè.