Dopo la sua sostituzione, l’ex bivacco Fiamme gialle in volo al Muse

Verrà posizionato sulla Terrazza panoramica per diventare parte degli allestimenti permanenti. Ecco il nuovo bivacco posizinato nei giorni scorsi in quota

Trento – Il Bivacco Fiamme Gialle di Cimon della Pala, realizzato nel 1968 è stato per oltre mezzo secolo punto di riferimento per chi frequentava le Dolomiti centrali. Recentemente sostituito da una struttura più moderna, non ha però ultimato il suo “ciclo vitale” e sta per diventare il protagonista di una significativa operazione culturale: il trasporto particolare e scenografico fino al Muse di Trento, dove verrà posizionato sulla Terrazza panoramica per diventare parte degli allestimenti permanenti. Lunedì 3 novembre 2025, dalle 14 alle 15, è previsto l’arrivo al Muse a bordo del camion e quindi sarà posizionato sulla terrazza del museo.

Saranno presenti al momento di consegna: Francesca Gerosa, Assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità, Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, Massimo Bernardi, direttore MUSE e Sergio Lancerin, Colonnello della Guardia di Finanza.