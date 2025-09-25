Levico, Tenta di strangolare la convivente, arrestato dai carabinieri

Tentato omicidio nella notte a Levico Terme, in Trentino

Levico Terme (Trento) – Tentato omicidio a Levico Terme, in Trentino, dove un uomo avrebbe cercato di strangolare la convivente. Entrambi hanno una cinquantina d’anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Valsugana, che indagano sul caso, coordinati dalla Procura di Trento. In giornata è prevista l’udienza di convalida del fermo dell’uomo.