Leone d’Oro della 82ma Mostra del Cinema a Jim Jarmusch. Chiusura con video del Patriarca di Gerusalemme

Assegnati dalle cinque giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione. Leone d’Argento a “The Voice of Hind Rajab”, il film sulla bimba palestinese uccisa. Coppa Volpi maschile a Toni Servillo, Premio speciale della Giuria a “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi. Migliori attori sezione Orizzonti, Porcaroli e Covi. Tutti i premiati

(ph Mostra Cinema Venezia 2025)

NordEst – Il film di Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’Oro alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, sparigliando le previsioni. La pellicola è un lavoro articolato in tre episodi che vede al centro le relazioni familiari, ogni episodio da una prospettiva differente.

Si parte per l’appunto da “Father”, un uomo che vive nel nordest statunitense, in una dimessa villa su un lago, in apparenti difficoltà economiche. Si passa poi a una situazione completamente diversa con “Mother”: Dublino, una madre affermata, una casa lussuosa. Infine il terzo ed ultimo episodio, “Sister and Brother”, vede al centro ricordi, emozioni, momenti condivisi tra due gemelli di colore, un ragazzo e una ragazza. Una visione poetica e intensa delle relazioni interpersonali e delle difficoltà inevitabilmente connesse a queste. Un cast davvero incredibile composto tra gli altri da Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett.

Leone d’argento Gran Premio della Giuria al film “The Voice of Hind Rajab”

Il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria della 82/a Mostra Internazionale d’Arte va a “The Voice of Hind Rajab“, della regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il film rievoca la storia vera della bambina di cinque anni morta a Gaza durante un attacco, dopo aver parlato per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa che hanno tentato invano di salvarla.

Leone d’argento miglior regia a a Benny Safdie per il film “The Smashing Machine”

Il Leone d’Argento, premio per la migliore regia va a Benny Safdie per il film “The Smashing Machine” (Usa), biopic sul campione di Mma Mark Kerr.

Premio Speciale della Giuria a Gianfranco Rosi

Il documentario di Gianfranco Rosi “Sotto le nuvole”, che racconta una Napoli inedita, ha vinto il Premio Speciale della Giuria.

Premio miglior sceneggiatura a Valérie Donzelli e a Gilles Marchand

È andato alla regista e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli e allo sceneggiatore Gilles Marchand il premio per la migliore sceneggiatura di Venezia 82 per il film film “À Pied D’Œuvre”, diretto dalla stessa Donzelli.

Coppa Volpi maschile all’attore Toni Servillo

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è stata vinta dall’attore italiano Toni Servillo per la sua interpretazione nel film “La Grazia”, di Paolo Sorrentino. È la prima volta che l’attore vince una coppa alla Mostra..

Coppa Volpi all’attrice cinese Xin Zhilei

La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è stata vinta dall’attrice cinese Xin Zhilei per il film “Ri Gua Zhong Tian” (The Sun Rises On Us All), di Cai Shangjun.

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente è stato vinto da Luna Wedler per il film “Silent Friend”

Il Leone del futuro va al film “Short Summer”

La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, presieduta da CharlotteWells e composta da Erige Sehiri e Silvio Soldini, assegna il premio a Short Summer di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia). Il premio è stato consegnato da Mara Venier.

Gli altri premi

Premio sezione Orizzonti per il miglior film a “En el camino” di David Pablos.

Il film ‘Songs of Forgotten Trees’, della regista indiana Anuparna Roy, ha vinto il Premio Orizzonti per la miglior regia. Il premio speciale della Giuria è andato invece al film giapponese ‘Harà Watan’, di Akio Fujimoto. Per la miglior sceneggiatura premiato il film ecuadoriano ‘Hiedra’, della regista Ana Cristina Barragán che dal palco ha lanciato anche il messaggio “Palestina libera”. Per il miglior cortometraggio della sezione ‘Orizzonti’ premiato ‘Utan Kelly’, di Lovisa Sirén.

Benedetta Porcaroli e Giacomo Covi migliori attori nella sezione Orizzonti

La giuria Orizzonti, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross, ha assegnato il premio per la miglior interpretazione femminile a Benedetta Porcaroli per il film Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli (Italia) e quello per la miglior interpretazione maschile a Giacomo Covi per il film Un anno di scuola di Laura Samani (Italia, Francia).

“Vorrei dedicare questo premio con tutto il mio amore, la mia stima, la mia riconoscenza agli amici della Flotilla: non è tutto finito, c’è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità”. Così Benedetta Porcaroli, durante la cerimonia di premiazione.

Il premio per il miglior Documentario sul cinema va al film americano ‘Mata Hari’, regia di Joe Beshenkovsky e James A. Smith.

Il premio per il Miglior film restaurato è stato assegnato a “Bashu, gharibeye koochak”(Bashu’, il piccolo straniero) di Bahram Beyzaie.

Nella sezione ‘Venice Immersive’, il premio di miglior film va a ‘A Long Goodbye’ dei registi Kate Voet e Victor Maes, con gli attori Elizabeth Counsell e Richard Wells.

Il videomessaggio del Patriarca di Gerusalemme Pizzaballa chiude la Mostra

“Questa guerra deve finire quanto prima, lo sappiamo, non ha più senso continuare, è tempo di fermare questa deriva, ma sappiamo che la fine della guerra, che auspichiamo finisca presto nonostante la cronaca ci parli di altro, non sarà la fine del conflitto, non segnerà la fine dell’ostilità e del dolore che queste ostilità causeranno. Dobbiamo lavorare molto, soprattutto noi credenti e tutti coloro che creano fanno cultura, creare una narrativa diversa. Abbiamo lasciato la narrativa ai radicali, agli estremisti di una parte e dell’altra, dobbiamo avere invece il coraggio di una narrativa e di un linguaggio diverso, che apra orizzonti, autostrade nuove”. È l’appello lanciato dal Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in questo videomessaggio al termine della cerimonia di premiazione della Mostra del Cinema. “Abbiamo bisogno di nuove prospettive, strade idee, innanzitutto nel mondo della cultura e del linguaggio, che poi possano arrivare anche alla società e alla politica. Questo è il mio augurio, io ci credo, è possibile. Ci sono qui tante persone che sono impegnate in questo e abbiamo bisogno del vostro aiuto, allora mi auguro che anche da Venezia possa arrivare un contributo positivo in questo senso, che ci siano persone nel mondo che ci aiutino a pensare in maniera diversa, portandoci parole e immagini che costruiscano anziché distruggere”.