La Petizione su Piazza San Marco a Transacqua raggiunge quasi le 600 firme

“Con stupore ma anche con soddisfazione – scrive l’ex sindaco e consigliere regionale Marino Simoni – ho constatato che quasi 600 persone hanno firmato la petizione che ho avviato, per far sì che Piazza San Marco a Transacqua non sia stravolta”. Sarà ascoltato dalla nuova Amministrazione, l’appello dell’ex primo cittadino di Transacqua?

Marino Simoni, ex Consigliere regionale al Dreier Landtag

Primiero (Trento) – “I concittadini che hanno sottoscritto la petizione – segnala l’ex sindaco di Transacqua, Marino Simoni – sono convinti come il sottoscritto, che possano essere trovate altre soluzioni per garantire l’ospitalità e l’animazione offerta dal Comitato turistico locale e da altre iniziative. Sono cosciente che l’Amministrazione non arretrerà dalla sua posizione. Sembra infatti che l’intervento sulla piazza sia il primo in ordine di priorità, come pubblicato recentemente sui quotidiani”.

La petizione per non stravolgere piazza San Marco a Transacqua

“Tant’è! Si sappia però – continua Simoni – che un folto gruppo di persone non condividono questa operazione. Ed il numero è ben maggiore di quanto ufficialmente appare dalle firme alla petizione. Molti infatti, sprovvisti della necessaria tecnologia che richiedeva la sottoscrizione online, mi hanno contattato direttamente esprimendomi la personale solidarietà. E se la democrazia contasse ancora qualcosa – conclude l’ex primo cittadino – decisione diversa potrebbe essere presa. Voglio con questa ringraziare tutti i concittadini ed amici che hanno condiviso con me l’azione che ho intrapreso. Indipendentemente dal risultato è stato un bel momento di partecipazione”.

Marino Simoni – ex Sindaco e Consigliere regionale