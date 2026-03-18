Mensa Primiero, lettera aperta a Sindaci, Presidente della Comunità, Dirigente scolastica e stampa

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Primiero (Trento) – “Gentili Sindaci di Primiero San Martino di Castrozza, Imer, Mezzano e Sagron Mis, Gentile Presidente della Comunità, abbiamo letto con attenzione e un po’ di stupore le affermazioni del sindaco Daniele Depaoli riguardo alla mensa delle scuole medie di Fiera: “Quando vennero costruite le nuove scuole la mensa non venne realizzata per una questione di costi, ma se in futuro ci sarà l’esigenza di costruirla, c’è già uno spazio dove intervenire”. Come insegnanti impegnati quotidianamente nel funzionamento della nostra scuola, ci teniamo a sottolineare che il futuro è adesso, non una imprecisata prospettiva lontana dal presente. L’anno prossimo, infatti, ben 128 studenti e studentesse delle scuole medie (sei classi) dovranno giornalmente attraversare a piedi il centro di Fiera di Primiero per recarsi in mensa, dal momento che l’edificio che li ospita, seppur di nuovissima realizzazione, è sprovvisto di uno spazio adatto alla somministrazione dei pasti.

Il plesso di Fiera è una delle poche realtà di scuola dell’obbligo nella nostra Provincia a dover usufruire di una mensa esterna e lontana, in promiscuità con studenti più grandi dell’Istituto Superiore. Le importanti criticità legate a questa situazione sono state puntualmente segnalate in numerose riunioni e messe per iscritto in una deliberazione del Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Primiero, approvata in data 8/10/2025 da 108 docenti, e trasmessa agli enti locali interessati.

Ricordiamo che l’orario a tempo pieno è stato adottato dall’Istituto a conclusione di una lunga riflessione che ha toccato sia aspetti didattici sia temi organizzativi. E’ una soluzione che inoltre risponde alle esigenze delle famiglie del territorio, come dimostrano i numerosi sondaggi svolti. Inoltre negli ultimi tre anni, benché ci fosse possibilità di scelta tra tempi scuola diversi, gran parte dei genitori si è orientata verso la scuola su cinque giorni, con i rientri pomeridiani. Riepiloghiamo nuovamente le problematiche legate all’attuale assetto organizzativo della mensa per le scuole medie:

un percorso scuola-mensa-scuola che prevede complessivamente dieci attraversamenti pedonali, due dei quali su strada statale (con conseguente responsabilità e rischio quotidianamente assunti dagli insegnanti per garantire il servizio);

il tempo impiegato giornalmente dalle classi per il trasferimento in Via delle Fonti a Transacqua (10 minuti pre e post pasto), che risulta sottratto alle ricreazioni libere;

la necessità di costruire l’orario scolastico di un intero plesso in base alle disponibilità e alle esigenze organizzative della mensa di Via delle Fonti (il prossimo anno il pasto verrà probabilmente anticipato alle 12 per tutte le classi delle medie e gli alunni dovranno frequentare quindi tre ore di lezione al pomeriggio, dalle 13 alle 15.55);

il bisogno per l’Istituzione scolastica di impiegare numerose ore dei docenti per coprire i necessari accompagnamenti delle classi, risorse che vengono sottratte alla didattica e all’offerta formativa del plesso.

vista la distanza, la difficoltà di accesso alla mensa per persone con disabilità, con relativa scarsa inclusività del servizio.

Rilevate queste non trascurabili difficoltà, ancora una volta siamo quindi a chiedere una risposta concreta e veloce da parte delle Amministrazioni comunali e della Comunità di Valle; una risposta che non si limiti a gestire e tamponare l’emergenza anno per anno, ma dia una soluzione definitiva e strutturale ad un’esigenza sociale che, a nostro parere, dovrebbe essere prioritaria per chi ha la responsabilità di amministrare la nostra Comunità. Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro”.

Sottoscritta dai seguenti insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Fiera di Primiero:

Alessandro Brunet

Lorenza Brunet

Alessandra Pinto

Giuseppina Bernardin

Mario Turra

Michele Egitto

Ivo Gobber

Silvia Lott

Loris Marchiorello

Eliana Loss

Marina La Rosa

Laura Romagna

La lettera aperta