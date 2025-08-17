LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Uno splendido boletus da oltre 4 chili, ritrovato in questi giorni di agosto. Inviateci le vostre foto

San Martino di Castrozza (Trento) – Caccia grossa ai piedi delle Pale di San Martino in questi giorni. Un nostro lettore ci segnala un ritrovamento unico in zona “Piani della Cavallazza, in questi giorni. Si tratta di uno splendido fungo da oltre 4 chili, ritrovato in questi giorni di agosto. Inviateci le vostre foto.

Buona ricerca in sicurezza, ma attenzione, rispettando le regole e le zone di raccolta. Proprio nei giorni scorsi la Provincia di Trento ha dato il via libera a nuove norme che fanno felici gli escursionisti.