Lavoro nero in alberghi a Madonna di Campiglio

Sospesa un’attività e sanzioni per oltre 13mila euro

Madonna di Campiglio (Trento) – I Carabinieri di Madonna di Campiglio, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del lavoro irregolare nelle strutture ricettive della Val Rendena, hanno effettuato controlli in tre esercizi tra hotel, B&B e case vacanza. In uno degli alberghi ispezionati, recentemente riaperto dopo lavori di ristrutturazione, è stato individuato un lavoratore straniero impiegato come receptionist senza contratto.

Altri due dipendenti, pur regolarmente assunti, risultavano irregolari sotto il profilo contributivo. A seguito delle irregolarità accertate, il Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ha disposto la sospensione provvisoria dell’attività imprenditoriale fino alla completa regolarizzazione delle posizioni lavorative. Contestualmente, sono state elevate sanzioni per un totale superiore a 13mila euro. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza nel settore turistico della zona.

In breve

Tentava di forzare con un cacciavite l’ingresso della sede dell’associazione AMA, a Trento, in via Taramelli, quando è stato sorpreso dai carabinieri. I fatti si sono svolti nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre. I carabinieri della sezione radiomobile hanno così arrestato un cittadino gambiano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine. I rumori hanno attirato l’attenzione di un passante che ha chiamato il 112.

Ritrovato a Udine 16enne scomparso a Brunico. Ritrovato a Udine il 16enne scomparso domenica dalla struttura per giovani nella quale viveva a Brunico. Da cinque giorni erano in corso ricerche in Alto Adige e in tutto il territorio nazionale. I Carabinieri lo hanno localizzato nella città del Friuli Venezia Giulia.