Lavoro nel turismo e in agricoltura: candidature aperte per la stagione estiva 2025 in Trentino

Opportunità di lavoro per l’estate

Trento – Anche quest’anno Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento lancia le ormai consolidate campagne estive per il reclutamento di personale per la stagione turistica e per la stagione agricola 2025. Le persone interessate potranno candidarsi alla campagna di interesse e, gli operatori turistici e agricoli, potranno richiedere personale.

Campagna stagione turistica 2025 – “Il turismo trentino cerca te!”

La campagna intende favorire l’incontro tra gli operatori turistici che offrono possibilità di inserimento lavorativo con o senza alloggio nelle più svariate figure – cucina, sala/bar e piani, accoglienza e wellness – con lavoratori qualificati in cerca di nuove opportunità professionali nel settore.

L’obiettivo della campagna è duplice: offrire al turista un ricordo indimenticabile dell’esperienza di accoglienza in Trentino, ma anche attrarre sul territorio professionisti del settore in cerca di una proposta di lavoro e di un luogo in cui poter sperimentare un nuovo progetto di vita e crescita professionale.

Campagna stagione agricola 2025 – “Lavora in agricoltura, vivi il Trentino”

La campagna, volta ad incentivare l’occupazione nel settore per la stagione maggio-ottobre 2025, propone ai lavoratori interessati un’esperienza di lavoro nei vari ambiti del mondo agricolo – dalla raccolta frutta e vendemmia, alla coltivazione di frutteti e vigneti, dai piccoli frutti, all’allevamento e cura del bestiame – immergendosi nella splendida cornice della natura del Trentino.

La campagna viene promossa da uno specifico protocollo che vede Agenzia del Lavoro collaborare attivamente con le Associazioni di categoria dell’Agricoltura (Confederazione Italiana Agricoltori Trentino, Confagricoltura Trentino, Coldiretti Trentino, Associazione contadini Trentini), l’Ente bilaterale Trentino dell’agricoltura e le organizzazioni sindacali, nell’offrire soluzioni e risposte concrete alle difficoltà manifestate dal mondo agricolo nella ricerca di lavoratori stagionali, promuovendo una cultura della legalità del lavoro, della qualità e della sicurezza. Con il rinnovo del protocollo si è aggregata al gruppo anche la Sezione territoriale della “Rete del Lavoro Agricolo di qualità” con sede presso l’INPS di Trento, che costituisce un importante veicolo per la promozione della prevenzione del lavoro sommerso ed il contrasto all’evasione contributiva incoraggiando azioni specifiche, come eventi formativi e informativi, dedicate al settore agricolo all’interno del progetto “Buon Lavoro”.

Come candidarsi alle campagne

Il lavoratore interessato a lavorare stagionalmente nel turismo o nell’agricoltura è invitato a compilare il form presente alla pagina generale dedicata del sito di Agenzia del Lavoro. Il candidato entrerà a far parte di una lista di disponibilità al lavoro e, a seconda del profilo di esperienza e competenza, verrà colloquiato o direttamente segnalato dal team di esperti di incontro domanda e offerta di Agenzia del Lavoro, alle diverse aziende presenti sul territorio in cerca di personale. Se in linea con il profilo ricercato, il lavoratore verrà poi contattato direttamente dal datore di lavoro per un primo colloquio conoscitivo a seguito del quale valuterà eventuali opportunità di inserimento in azienda.

Come richiedere personale

Gli operatori turistici e gli imprenditori agricoli possono richiedere i profili dei professionisti del settore iscritti alle liste di disponibilità, interessati e preselezionati in base alla requisiti specificati, compilando un semplice form disponibile alla pagina dedicata del sito di Agenzia del Lavoro. Verranno successivamente contattati dagli esperti di incontro domanda e offerta del proprio Centro per l’impiego di riferimento per valutare la modalità più efficace di preselezione e invio dei candidati in linea con i profili ricercati.

Per maggiori informazioni

Maggiori informazioni sulle modalità di candidatura alla campagna generale e specifica, oltre che sulle modalità di richiesta personale, sono fornite nella pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro:

per il settore del turismo :

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME

: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-TURISMO-ASSUME per il settore dell’agricoltura:

www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/IL-SETTORE-AGRICOLO-ASSUME