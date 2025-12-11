È in corso il trasferimento dei day hospital di neurologia, reumatologia, medicina ed ematologia

Dall’ospedale Santa Chiara nella nuova sede al quarto piano dell’ospedale San Camillo che ha messo a disposizione i propri spazi per garantire la sicurezza

Trento – Lo spostamento si è reso necessario per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio previsti nel presidio ospedaliero di Trento. Il trasferimento delle attività sanitarie nella sede del San Camillo è stato organizzato in modo da minimizzare i disagi per i pazienti e per il personale sanitario.

Il trasferimento sta avvenendo in maniera progressiva a partire dal day hospital di neurologia con il relativo ambulatorio del Centro per i disturbi cognitivi e le demenze. Seguirà, domani 12 dicembre, il day hospital di reumatologia e nella giornata del 16 dicembre sarà la volta dell’attivazione nella nuova sede del day hospital di ematologia. Dal 16 dicembre quindi tutte le attività di ricovero diurno saranno operative nei nuovi spazi al quarto piano dell’ospedale San Camillo, in via Benedetto Giovannelli. Gli ambienti destinati ad accogliere i day hospital e gli ambulatori collegati comprendono un’area di circa 1.250 metri quadrati.

Il trasferimento si completerà a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio con lo spostamento di parte degli ambulatori di Ematologia e Reumatologia oggi presenti nel poliambulatorio Crosina Sartori e con l’attivazione di una sede di distribuzione diretta del farmaco della Farmacia ospedaliera Nord in connessione con le attività di day hospital.

Apss, insieme a Provincia e Comune di Trento, ha identificato alcune soluzioni di parcheggio vicine al San Camillo, in modo da garantire un accesso più semplice per i pazienti che dovranno raggiungere l’ospedale. In particolare, per permettere la salita e la discesa dagli autoveicoli dei pazienti che giungono in struttura accompagnati, sono state attivate aree a sosta breve in via Benedetto Bonelli. Inoltre nel parcheggio dell’Istituto Buonarroti in via Francesco Barbacovi, di fronte al civico 26, è stata riservata una quota di parcheggi dedicati ai pazienti fragili e con difficoltà motorie dei day hospital a cui si accede con le stesse modalità utilizzate per il parcheggio del Santa Chiara.

